Не пожалел и школьницу: россиянин из ревности убил подругу и ее дочь

В городе Морозовске Ростовской области обнаружили трупы 14-летней девочки, ее 38-летней матери и 41-летнего мужчины, проживавшего с ними. По заключению СК, все трое были убиты из охотничьего ружья 12 калибра. Рядом с телами на полу были рассыпаны гильзы и патроны.

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Следствие сообщает, что мужчина состоял с женщиной в любовной связи и именно он напал на нее и ее несовершеннолетнюю дочь.

По основной версии СК, между сожителями произошел бытовой конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина убил свою любовницу и подростка. После расправы он покончил с собой.

По данным портала DonDay.ru, ранее женщина разошлась с 41-летним соседом и встретила другого мужчину — это и могло послужить мотивом для убийства.

В то же время следователи не исключают, что нападение было совершено третьими лицами – его просто замаскировали под расстрел, якобы учиненный погибшим.

Морозовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Обстоятельства трагедии выясняются – назначены судебные экспертизы.

Ранее, 12 марта, в Перми возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жены. По данным СК, в начале марта он дважды ударил ее тупым предметом по голове. Все произошло в комнате коммунальной квартиры — женщина скончалась на месте.

Мужчина хотел покончить с собой, но побоялся сделать это. Он также не сообщил о произошедшем в полицию и решил оставить труп жены в доме. Как сообщает следствие, тело находилось в квартире три месяца – с августа по октябрь 2019 года.

Соседям он сказал, что жена уехала к родственникам в Кунгур. Однако те заметили странное поведение мужчины – он выходил из своей комнаты только ночью. К тому же, они почувствовали ужасный запах, который начал распространяться по всей квартире.

В это время родственники погибшей не могли дозвониться до нее и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пришли к подозреваемому пермяку с обыском и обнаружили тело женщины.

«Подсудимый поставил рядом с трупом вентилятор, чтобы гнилостный запах выдувало из помещения, нанес тональный крем на лицо женщины в местах, где были у нее повреждения. На восьмой день, как он сам пояснил, по периметру тела он насыпал стиральный порошок, для того, чтобы тело не кусали тараканы», — рассказывал зампрокурора Индустриального района Перми Владимир Боголюбов.

Предполагаемый убийца не признает вину – он утверждает, что жена умерла по естественным причинам. Тем не менее данные экспертизы показали, что смерть наступила в результате удара по голове. Было возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Между тем в Челябинске продолжается расследование дела 27-летнего Юрия Якунина, обвиняемого в убийстве 39-летнего челябинца. По данным СК, 17 февраля первый восемь раз ударил ножом второго. Мотивом для убийства стала ревность Якунина к другу его знакомой — 32-летней зоозащитницы Елены Долгановой.

Как сообщила женщина порталу 74.ru, они с предполагаемым убийцей были лишь коллегами по работе в приюте для бездомных животных. Долганова отметила, что Юрий оказывал ей знаки внимания, а после отказа во взаимности перешел к более активным действиям.

«Он начал за мной следить, если видел в моем окружении других мужчин, неважно, кто — брат, отец, сразу бросался в драку. Потом он стал делать мелкие пакости — в 2018 году все лето портил машину: то колеса колол, обливал зеленкой, заклеивал замки.

Пытался пробраться ко мне в квартиру — висел на решетках, по лестнице пожарной забирался. Этим летом устраивал драки — избил друга моей подруги, нож в колено ему воткнул, моему другу выбил зубы, соседу разбил нос, соседку ударил по голове трубой», — рассказывала Долганова 74.ru.

На протяжении двух лет она неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако ей отказывали в возбуждении уголовного дела.

17 февраля 2020 года Елена находилась у себя дома с ее новым другом Денисом. В это время к подъезду подъехал Якунин, он начал кидать в окна женщины камни и угрожать расправой над ее родителями.

«Я испугалась. Родители — пожилые люди, пошла одна, думаю, успокою его, в такси посажу, он протрезвеет, потом, может, что-то переосмыслит», — объяснила Долганова 74.ru. Однако Юрий не успокоился и, по словам Елены, достал нож. В это время на помощь девушке вышел Денис.

Якунин накинулся на защитника, нанес ему восемь ножевых ранений и скрылся. Пострадавший скончался на следующий день в реанимации — тогда же задержали подозреваемого. Сейчас предполагаемый убийца находится в СИЗО — расследование дела продолжается.