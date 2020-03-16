28 ножевых: школьница из Германии отомстила 3-летнему брату

В немецком городе Детмольд 15-летняя школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и оставила матери послание на стене его кровью. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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СМИ передают, что трагедия произошла 14 марта 2020 года. В тот день мать девочки ушла из дома и попросила ее присмотреть за трехлетним братом. Пока ребенок спал, сводная сестра нанесла ему 28 ударов ножом, после чего попыталась скрыться.

Позднее ее нашли в 10 км от дома. По словам полицейских, она не сопротивлялась задержанию и выглядела спокойной. Школьница полностью признала свою вину. В полиции отметили, что девочка оставила надпись кровью на стене — что именно она написала, не сообщается.

По словам экс-бойфренда матери погибшего мальчика, девочка чувствовала себя обделенной после их разрыва и считала, что младшему брату достается больше внимания.

Если вина 15-летней школьницы будет доказана, то ей грозит до 10 лет тюрьмы. Немецкая прокуратура заявила, что суд может состояться в середине апреля — он пройдет в закрытом режиме из-за возраста обвиняемой.

Известно, что семья переехала в Германию в 2013 году из польского города Лодзь. Один из друзей матери арестованной сказал, что дочь написала ей из тюрьмы.

«Это короткое письмо, в котором она писала, что чувствует себя ужасно из-за того, что произошло, и спрашивает мать, хочет ли она посетить ее, чтобы рассказать ей обо всем», — поделилась с The Sun подруга школьницы.

Ранее похожая история произошла и в России. В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге 22-летнюю Елизавету Дубровину приговорили к 13 годам колонии за жестокое убийство сестры, которой она нанесла 189 ножевых ранений и выдавила глаза.

По данным СК, трагедия произошла в ночь на 24 февраля, когда 17-летняя младшая сестра осужденной и ее бойфренд, 42-летний Алексей Фатеев, праздновали День защитника отечества. Злоумышленница пришла в гости к паре и попросила мужчину оставить их с сестрой наедине.

Когда Фатеев вышел из квартиры за алкоголем, старшая сестра набросилась на жертву. «Из-за личных враждебных отношений, ответчица ударила свою сестру не менее 189 раз ножом в ее жизненно важные органы и отрезал ей правое ухо. Жертва скончалась на месте от множественных ран и потери крови», — уточняли в городской прокуратуре.

Позднее в ходе допросов Фатеев рассказал следователям, что обнаружил обнаженное тело подруги, после чего не дал сбежать злоумышленнице. Сама Дубровина заявляла, что не помнит, что именно произошло той ночью.

По данным РИА «Новости», обе девочки воспитывались в детдоме, поскольку мать избивала их, после чего была лишена родительских прав. На заседании суда прокурор заявил, что Дубровина «насмехалась над своей сестрой» и «копировала ее имидж — того же цвета волосы, того же [цвета] помада».

«Юля (имя изменено) и Елизавета из многодетной семьи. Детство было трудным. Девушка воспитывалась в детском доме. Общения с родителями избегала. Младшая, Елизавета, якобы завидовала сестре, когда та стала работать моделью. По словам знакомых, Елизавета состояла на учете у психиатра. Но обследование, проведенное во время следствия, показало, что девушка здорова», — пояснял в ходе заседания адвокат злоумышленницы

Тетя сестер назвала убийство племянницы «шокирующей трагедией». 45-летний петербургский шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий, который знал сестер, в свою очередь назвал решение суда слишком суровым.