Работа на опережение: Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти решили закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей, заявил на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

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«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов.

Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — подчеркнул он.

Ранее Мишустин возглавил Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в России, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Совет был создан 14 марта.

Кроме Мишустина в совет вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, а также вице-премьер по цифровой экономике, инновациям и связи Дмитрий Чернышенко. В совет также включены мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также главы некоторых федеральных ведомств, заместители министров и чиновники аппарата правительства. Аппарат займется организационно-техническим обеспечением деятельности совета.

По заявлению премьер-министра, совет будет ежедневно принимать решения и координировать действия федеральных, региональных и местных органов власти по ограничению распространения инфекции. Решения Совета обязательны для исполнения представленными в нем органами исполнительной власти и организациями.

Так, в понедельник, 16 марта, на оперативном совещании в правительстве Мишустин заявил о введении в России онлайн-мониторинга экономической ситуации в стране в связи с эпидемией коронавируса. «Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», — уточнил премьер.

По его словам, на первоочередные потребности поддержки экономики и соцсферы в связи с коронавирусом может быть потрачено около 300 млрд рублей.

Мишустин также добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем. Поэтому зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой Мишустин поручил подготовить законопроект, согласно которому россияне смогут заказывать безрецептурные препараты на дом.

Кроме того, с 17 марта он поручил на месяц запустить на таможне зеленый коридор для товаров первой необходимости.

Между тем накануне Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на дистанционное обучение. Данное решение названо мерой профилактики распространения коронавируса, передавало РИА «Новости».

«Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – заявили в ведомстве.

При Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. До 18 марта в ведомстве планируют составить перечень онлайн-курсов для студентов.

До того, как будет принято решение о закрытии вуза, должно быть организовано измерение температуры у всех входящих в здания российских университетов — помещения должны быть обеспечены средствами для дезинфекции.

Ранее такая рекомендация коснулась и столичных школ. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин предложив администрации учебных заведений перевести детей на свободное посещение. При этом отдельные образовательные учреждения переведены в режим карантина.