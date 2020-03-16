Новая тепловая аномалия: прогноз погоды преподнес сюрприз

Крайне теплая, аномальная погода установится в России снова. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тепло будет «небывалым».

«Невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от четырех до десяти градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов», – отметил он.

По словам Вильфанда, юг России ждет перепад температур в 15-20 °C. В Краснодарском крае, Республике Адыгея, Крыму и на западе Ставропольского края в ближайшие дни ожидаются заморозки – приходят северные воздушные массы, вытесняющие теплую погоду. Осадков при этом не ожидается, отметил синоптик.

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На Камчатке Гидрометцентр ожидает сильные ветры – скорость воздуха может достигать 30 метров в секунду и более. К полуострову идет мощный циклон.

Причем, невзирая на резкие перепады температуры, климатическая норма все равно будет превышена на несколько градусов, подытожил ученый.

Между тем на территории Подмосковья и Москвы до вечера 18 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и до утра 17 марта из-за гололедицы, сообщает РИАМО. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать с 21:00 16 марта до 19:00 18 марта. Также с 21:00 16 марта до 09:00 17 марта. Данный уровень объявлен из-за гололедицы.

«Желтый» уровень объявили и на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тверской областей. В Московском регионе в ночь 16 марта ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура может опуститься до -9 °C. Будет без осадков, ветер юго-западный (6-11 метров в секунду). Температура будет в пределах +2...+4 °C.

17 марта ночью температура опустится до минус 1 градуса, будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Днем будет облачно, пройдут небольшие осадки, температура поднимется до плюс 5 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 18 марта температура будет около 0 градусов, ветер также порывами будет достигать 15 метров в секунду. Днем столбики термометра могут подняться до плюс 7 градусов, порывисты ветер сохранится. Местами пройдут небольшие осадки.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что вторая половина марта в Москве будет холоднее первой. «Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», – отметил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что после тепловых аномалий в начале месяца – когда столбик термометра поднимался до +10 °C – москвичей ждет «почти нормальная погода», которая соответствует климатической норме.

В конце февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что март в Москве по температуре окажется на 2-5 °C выше нормы. По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним месяцем. «Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш», – подчеркнул метеоролог.

Кроме того, климатическая весна должна будет наступить в столичном регионе «примерно с началом астрономической весны» – к 20-23 марта.

Первые две недели календарной весны в столичном регионе отметились дождливой оттепелью. До четверга, 12 марта, погоду в Москве и области формировал циклон, небо было затянуто облаками, шли дожди. Температура, как и в аномально теплую зиму, была выше климатической нормы.