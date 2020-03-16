Число зараженных растет: россиянам дали совет по защите от COVID-19

Не стойте лицом друг к другу

— 163 611 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 6 472 человека, выздоровели 76 059 пациентов.

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— Почти 84% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели. Пока в больницах КНР остаются около 10 000 пациентов: при этом из 80 860 заболевших из больниц выписали 67 749 человек, свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

— Как рассказал РИА «Новости» доктор медицинских наук Борис Ревич, предположения о том, что повышение дневных температур может остановить распространение коронавируса, нелогичны. Он подчеркнул, что болезнь имеет специфический ген.

По словам врача, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, также не надо стоять лицом друг к другу в общественном транспорте.

Учитесь дома

— В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из новых заболевших трое находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.

— Между тем пациентка сбежала из карантина в клинике в Коммунарке. Как сообщает РЕН ТВ, первичные анализы Марины Федосимовой на коронавирус дали положительный результат, но женщине надоело сидеть взаперти и она просто уехала домой в Кунцево. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил факт побега, однако не уточнил, был ли уже подтвержден диагноз.

«Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов,которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией», — заявил медик

— Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

— Новое оборудование для диагностики коронавируса появится в лаборатории Противочумного центра в Москве, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

«Лабораторию в Противочумном центре на улице Мусоргского в кратчайшие сроки оснастят современными системами для лабораторных исследований инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Установленное оборудование позволит сократить срок проведения исследований и повысить их точность», — говорилось в сообщении.

— Тем временем «Аэрофлот» решил приостановить полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу, Осло, Вильнюс, Кишинев и Цюрих. Также авиакомпания временно не будет совершать рейсы в города Узбекистана — Ташкент, Бухару и Самарканд.

Закрывают границы

— Между тем внеочередной саммит G7 по обсуждению пандемии пройдет по видеосвязи, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, заявили на официальном сайте службы. Это уже второе подобное решение Федрезерва с начала месяца. В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

— Власти Германии приняли решение закрыть границу с Австрией, Францией и Швейцарией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили Der Spiegel и Bild.

— Также временно приостановливает перемещение граждан через границу с Россией из-за распространения коронавируса и Грузия. Ограничительная мера вводится с понедельника, 16 марта.

— Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 50 человек и более.