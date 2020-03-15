Наука против вируса: студентов переводят на онлайн-обучение

Российским вузам рекомендовано переходить на дистанционное обучение студентов, начиная с 16 марта. Такие рекомендации даны Министерством науки и высшего образования РФ для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

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«В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, в котором рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом руководители этих организаций должны взять на особый контроль проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что дистанционное обучение не должно помешать образовательному процессу. Учащиеся должны получить в полном объеме получить знания в рамках образовательных программ.

Кроме того, вузам необходимо предусмотреть и возможность перехода обучающихся на индивидуальные каникулы. В частности, они могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану.

В сообщении также говорится, что в ведомстве «создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции». Не позднее среды, 18 марта, чиновники обещают разместить на сайте Минобрнауки «перечень онлайн-курсов для свободного (бесплатного) использования студентами при освоении ими образовательных программ».

Пока министерство раздает рекомендации, некоторые вузы уже перешли к решительным действиям. Так, с 17 марта студенты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) будут получать знания только дистанционно.

«Начало занятий в онлайн-режиме будет обеспечено со вторника, 17 марта. Обращаем внимание, что обучение не останавливается. Ход освоения материала студентами будет отслеживаться в онлайн-режиме», — приводит kp.ru заявление пресс-службы вуза.

Представители университета предупредили, что, если студенты не будут осваивать программу в таком формате, к ним будут применены дисциплинарные меры. По информации издания, учебное заведение будет работать в формате онлайн-обучения до 12 апреля.

Дистанционное обучение с 16 по 30 марта будет введено и в Кемеровском государственном университете. Такие меры приняты в связи с введением в регионе режима повышенной готовности по распространению коронавируса.

Кроме того, будут перенесены все плановые культурно-массовые мероприятия в Кузбасском техническом госуниверситете имени Т. Ф. Горбачева. Их перенесут на более поздние сроки. При этом лабораторные работы пройдут в апреле-мае, а до конца марта студенты будут проходить дистанционное обучение.

Подобные меры применены и в Кемеровском областном медицинском колледже. Там также учащиеся будут получать знания вне стен учебного заведения. Контроль усвоения материала будет проведен после.

Тем временем один из ведущих вузов страны — Санкт-Петербургский государственный университет — на время особых мер, которые введены в городе из-за коронавируса, открыл доступ к своим онлайн-курсам для студентов из других вузов.

Как передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу университета, до сих пор, желающие пройти курсы и получить сертификат должны были его оплатить. Но руководство СПбГУ приняло решение сделать свободным доступ к своим электронным образовательным ресурсам. В случае успешного прохождения курса, сертификаты будут выдавать с 17 марта, передает издание.

Ограничение массовых мероприятий, а также переведение студентов на индивидуальное или дистанционное обучение планирует ввести с понедельника и Южный федеральный университет, сообщила на своей странице в Facebook врио ректора Инна Шевченко.

Незадолго до этого студенты МГУ им. М. В. Ломоносова начали сбор подписей за петицию о том, чтобы на время перевести обучение в онлайн-формат. «Для нашей общей безопасности мы просим администрацию МГУ временно перевести учебный процесс в дистанционный режим и отложить контрольные мероприятия», — говорится в петиции, за которую проголосовали уже почти 4 тыс. человек.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, которой сейчас болеют более 161 тыс. человек по всему миру.