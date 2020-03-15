Украина закрыта: какие поезда отменили из-за коронавируса

Железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией временно – с 17 марта – приостановлено Российскими железными дорогами (РЖД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дочки РЖД – «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Отменены поезда из Москвы в Кишинев (№65/66, ФПК), а также курсирование поездов «Украинских железных дорог» – в Киев (№5/6), Одессу (№23/24), Николаев (№61/62), Львов (№73/74). Кроме того, заморожены рейсы до Хмельницкого, Кривого Рога, Полтавы, Херсона, Днепра, петербургский поезд до Киева и Харькова. Поезда «Молдавских железных дорог» из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинев также отменяются.

Наконец, временно прекращено движение поезда №369/370 из Баку в Киев – маршрут обслуживают «Азербайджанские железные дороги».

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«Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», – говорится в заявлении ФПК. Такое решение в РЖД приняли в связи с закрытием железнодорожного движения в Молдавии и на Украине из-за эпидемии коронавируса.

Ранее на фоне распространения инфекции были отменены поезда в Китай, Северную Корею, Италию, Монголию, Чехию, Польшу. Французские и немецкие поезда также временно прекратили ходить.

На Украине с 0.00 17 марта на две недели из-за коронавируса нового типа будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом сообщает сайт украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска открыты», — указано в сообщении.

СНБО также призвал граждан Украины вернуться в страну до 17 марта 2020 года. Отмечается, что в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера их эвакуацию проведут спецрейсами.

Россия свои границы полностью закрывать пока не спешит. Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился с 15 марта закрыть границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19. Исполнителями данного решения являются ФСБ, МВД и МИД России. Исключение сделано для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также поляков и норвежцев, имеющих вид на жительство в РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.

«Обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей», — говорится в документе.

В нем также указано, что «распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности». Первый случай заражения среди детей на территории РФ был выявлен 11 марта.

«У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — указывалось в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Для борьбы с COVID-19 власти страны принимают и другие серьезные меры. С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Теперь все рейсы в страны Евросоюза будут летать из терминала F московского аэропорта Шереметьево и возвращаться туда же. Они будут приземляться только в столицах европейских государств. Остальные перелеты будут отменены. Данные меры распространяются также на Швейцарию и Норвегию.

Исключение составит Великобритания, авиасообщение с которой сохранится в привычном формате. В оперативном штабе уточнили, что также продолжат работать чартерные рейсы в страны ЕС до возвращения всех граждан России на родину.

В целом, угроза распространения коронавируса COVID-19 в России является минимальной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство принимает профилактические и упреждающие меры, а также учитывает фактор пандемии при разработке бюджета до следующего года.