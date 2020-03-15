Весна не пришла: какой будет погода в конце марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вторая половина марта в Москве будет холоднее первой. Об этом сообщает ТАСС.

«Потепление в ближайшее время не предвидится. В течение следующей недели температура будет около нуля до четверга. Затем немного потеплеет, но уже в выходные ожидается очередное похолодание», – отметил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что после тепловых аномалий в начале месяца – когда столбик термометра поднимался до +10°C – москвичей ждет «почти нормальная погода», которая соответствует климатической норме.

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В конце февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА «Новости», что март в Москве по температуре окажется на 2-5°C выше нормы.

По его словам, март по климату (до 27-го числа) в России считается еще зимним месяцем. «Слабые заморозки изредка будут возвращаться, но без экстремальных показателей. Тем не менее, очень теплая зима, безусловно, предоставит грядущей весне карт-бланш», – подчеркнул метеоролог.

Кроме того, климатическая весна должна будет наступить в столичном регионе «примерно с началом астрономической весны» – к 20-23 марта.

Первые две недели календарной весны в столичном регионе отметились дождливой оттепелью. До четверга, 12 марта, погоду в Москве и области формировал циклон, небо было затянуто облаками, шли дожди. Температура, как и в аномально теплую зиму, была выше климатической нормы.

В начале новой недели, 16 марта, антициклон вытеснит снеговые облака, что позволит солнцу немного прогреть воздух. В Москве ясная погода приведет днем к температуре в 0…+2°С. Ночью мороз возьмет верх, в результате чего она опустится до -1…+1°С. В течение суток северо-западный ветер скоростью 3-8 м/с изменится и станет станет юго-западным (2-7 м/с).

Во вторник, 17 марта, антициклон вновь защитит Москву от осадков, оставив небо чистым и ясным. Однако мартовскую прохладу это не отменит. Днем воздух в столице сможет прогреться лишь до 0…+2°С, но уже ночью температура не будет превышать -3…-1°С. Заморозки в столицу пригонит северный ветер скоростью 3-8 м/с — к ночи он сменится на западный. Давление будет выше нормы — 752 мм рт. ст.

18 марта к столице приблизится атмосферный фронт — это, согласно прогнозу синоптиков, означает, что среда будет облачной и ветреной. Однако существенных осадков не предвидится. Днем в Москве столбики термометров задержатся на показателях в +2…+7°С, ночью — -2…+3°С. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с.

В четверг, 19 марта, дожди в Москве также будут редким явлением. Температура днем вновь составит лишь +2…+7°С, а ночью упадет до -1…+4°С. Минусом станет то, что юго-западный ветер в 5-10 м/с пригонит в столицу облака, из-за чего граждане не смогут вдоволь насладиться весенним солнцем. При этом атмосферное давление вновь придет в норму и составит 746 мм рт. ст.

Лишь к концу недели, 20 марта, метеорологи прогнозируют редкие появления солнца. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха, опять же, далека от той, что радовала в начале марта: днем — -1…+4°С, ночью — -6…-1°С. Ветер будет западный с переходом в северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление снова чуть превысит нормальные показатели, но остановится на отметке в 752 мм рт. ст.

Между тем, летом температура воздуха в европейской части России будет «очень комфортной», заявили в погодном центре «Фобос». Долгосрочные прогнозы, оправдавшиеся с аномально теплой зимой, показывают – летом будет в среднем теплее на один-два градуса. Грядущий сезон будет «нормальным».

В конце февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев заявил, что аномальная зима, пришедшая в Россию, не вызовет сверх-жаркого или сверх-холодного лета. «Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.