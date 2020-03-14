«Время для тестирования»: когда появится вакцина от COVID-19

Разработка вакцины от COVID-19 стартовала в разных странах несколько месяцев назад — сразу после того, как Китай опубликовал в открытых научных базах генетическую последовательность вируса. Благодаря этому у исследовательских институтов и коммерческих компаний появилась возможность попытаться разработать свои вакцины без необходимости получения образцов.

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Некоторые эксперты изначально заявляли о намерении подготовить необходимую вакцину буквально за несколько недель, однако глава института Роберта Коха — Лотар Вилер – 11 марта категорически заявил о том, что появление препарата невозможно до 2021 года.

«Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально», — подчеркнул глава института.

С ним согласился и эпидемиолог Александер Кекуле, возглавляющий Институт медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле. По мнению эксперта, первые образцы вакцины появятся у врачей только к концу 2020 года. Он также добавил, что дополнительные сложности при разработке вакцины возникают из-за того, что геномы вируса подвержены быстрым изменениям.

Эту информацию подтверждают и исследования китайских ученых, согласно которым существует уже два типа коронавируса SARS CoV-2: штамм s-CoV и штамм l-CoV-2. Первый из них встречается гораздо чаще, второй является намного более опасным.

По словам профессора НИИ вирусологии им. Ивановского Михаила Щелканова, если для уже знакомого вируса вакцину можно разработать за три-четыре месяца, то работа над препаратом для COVID-19 займет как минимум полгода.

Тем не менее, вакцина не будет применяться массово – скорее всего, она станет резервной. «В свое время была создана вакцина от птичьего гриппа. Против эболавируса Заир, который вызвал эпидемию лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014–2015 годах, тоже есть несколько вакцин. Все они лежат как резервные и не требуют массового применения», — рассказал ученый «Известиям» и выразил надежду, что стабилизировать ситуацию по всему миру удастся уже к июню текущего года.

Как бы то ни было, разработка вакцины продолжает кипеть во многих странах. Первые испытания препарата на людях могут начаться в ближайшее недели, сообщают американские специалисты. «Я надеюсь, в течение нескольких недель мы сможем объявить вам всем, что мы впервые ввели инъекцию пациенту», — цитирует CNBC директора национального Института изучения аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Ожидается, что в клинических испытаниях будут участвовать около 25 человек, завершатся они летом. Тем не менее, на то, чтобы перевести препарат на массовое использование, врачам понадобится еще 12-18 месяцев.

«Хочу убедиться, что все понимают. Я повторял это снова и снова: наличие у нас вакцины не значит, что мы можем ее использовать. Нужно время для тестирования. Понадобится от одного года до полутора лет, чтобы понять, что она работает», — пояснил Фаучи.

Сейчас разработкой вакцины от коронавируса также занимаются ученые израильского Института биологических исследований в Нес-Ционе – 1 февраля премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился выделить им ресурсы на разработку вакцины против COVID-19.

По информации новостного сайта Ynet, в конце февраля в Израиль поступило пять партий образцов вирусов из Японии, Италии и других стран. Они были заморожены до температуры минус 80℃. После этого в институте началась интенсивная работа по созданию вакцины. Уже в начале марта издание Haaretz анонсировало появление препарата, однако с оговоркой, что серия тестов и экспериментов может занять многие месяцы.

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток также находятся в процессе разработки вакцины, однако получить результаты планируют только через полгода. Параллельно с ними свое исследование проводят и сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»: там обещают, что прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия. Об этом сообщало издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

4 марта вице-премьер Татьяна Голиков объявила об ускорении разработки вакцины против коронавируса в России. «У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — подчеркнула Голикова. По словам вице-премьера, в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области идет разработка вакцины по пяти направлениям и 13 вариантам.

В марте о совместной разработке ДНК-вакцины против нового коронавируса с Университетом города Осака объявили также представители японской фармацевтической компании «Энджес» (AnGes). Специалисты планируют использовать ДНК-плазмид HGF — согласно пресс-релизу компании, такую вакцину можно сделать в более краткие сроки по сравнению с той, которая создается из вирусного белка.

В конце февраля в КНР уже сообщали о завершении разработки вакцины против коронавируса, которая предварительно показала свою эффективность. «В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», — заявлял посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

По данным научного портала Made for minds, основная масса фармацевтических компаний делает ставку на вакцину, которая помогает организму вырабатывать неопасные вирусные белки. Среагировав на них, иммунная система должна начать вырабатывать антигены для борьбы с опасными коронавирусами.

Другие производители намерены вводить пациентам напрямую вирусные штаммы. С такой идеей ранее выступил и главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланса – по его мнению, столкнуться с заражением должны как минимум 60% из 65-миллионного населения Великобритании. После этого у людей выработается «стадный иммунитет» — устойчивость к инфекционному заболеванию внутри популяции.

«Мы думаем, что этот вирус, скорее всего, станет сезонным — его вспышки будут фиксироваться ежегодно, — заявил Валланса. — Тем не менее, постепенно люди станут невосприимчивыми к нему, и это будет важной частью контроля в долгосрочной перспективе». Эксперт описал COVID-19 как «неприятную болезнь», однако подчеркнул, что большинство людей перенесут ее в легкой форме.

Российский эпидемиолог, научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев, согласился с коллегой, подчеркнув, что такие действия будут иметь эффект обычной прививки.

«Когда в организмах многих есть антитела, эпидемия заканчивается. Конечно, методы немного своеобразные, но в целом вполне адекватное предложение», — сказал Ларичев «Газете.Ru».

Тем не менее, идея британского ученого не исключает и серьезные риски. По словам Ларичева, люди могут начать массово умирать, заразившись COVID-19 добровольно. «Можно пожертвовать собой ради остальных, но я не уверен, насколько это уместно. В этом-то и есть проблема — в противном случае уже давно бы избавились от коронавируса», — заключил собеседник издания.