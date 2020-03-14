Борьба с вирусом: москвичам разрешили не пускать детей в школу

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID-19 внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», в частности, предусмотрев возможность свободного посещения школ в период пандемии.

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«Обеспечить принятие решений о возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей», — говорится в указе.

Также в документе указано, что «распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности».

Первый случай заражения среди детей на территории РФ был выявлен 11 марта. «У одного из пациентов, ребенка, полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем», — указывалось в сообщении штаба по борьбе с инфекцией.

Юный россиянин был госпитализирован в детскую больницу им. З.А. Башляевой в Москве.

Столичные больницы также перестали пускать посетителей из-за коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева постановила ввести карантин и установить ограничения на допуск посетителей в столичные больницы.

Согласно распоряжению, медицинские учреждения обязаны запретить посещения пациентов, усилить меры по дезинфекции, изолировать больных с симптомами ОРВИ. Уточняется, что временно ограничено проведение партнерских родов.

Как отмечается, на страницах Instagram нескольких московских медицинских учреждений уже появились сообщения о введении карантина: в ГКБ №29 им. Н. Э. Баумана, ГКБ им. Е. О. Мухина и ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, а также в Центре планирования семьи и репродукции.

Чуть ранее российский миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса.

Необходимо «закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней», написал он в своем Telegram-канале.

Россия из-за вспышки коронавируса с 16 марта ограничит осуществление регулярных авиарейсов в страны Евросоюза, кроме сообщения Москвы со столицами европейских государств. Кроме того, под временные меры подпадут рейсы в Швейцарию и Норвегию, кроме Женевы и Осло. Ограничение не коснется Великобритании.

Членам Совета Федерации запрещается посещать иностранных государства в связи с коронавирусной опасностью. Об этом сообщила спикер Валентина Матвиенко. По ее словам, решение о том, что сенаторам запретят выезжать за пределы России, было принято накануне.

«Все визиты делегаций Совета Федераций за рубеж мы приостанавливаем и переносим», — уточнила она.

Исключением могут быть только «экстраординарные случаи». Сенаторам запрещается посещать другие страны, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Также Матвиенко отметила, что Россия не будет принимать членов иностранных делегаций из стран, где «есть серьезные опасения по коронавирусу».

Президент Украины Владимир Зеленский дал своим гражданам три дня на возвращение из-за границы, затем в стране начинает действовать двухнедельное прекращение внешнего регулярного авиасообщения из-за эпидемии. Те украинцы, которые не успеют вернутся, должны будут обращаться в украинские консульства по месту пребывания, чтобы попытаться вылететь на родину нерегулярными рейсами.

«Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.

Две недели, начиная с 0.01 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами», — добавил Зеленский.

Саудовская Аравия также приостанавливает выполнение международных рейсов на две недели. Министерство обороны США вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19. Такие выводы позволяет сделать тот факт, что заболевших в Европе больше, чем в других частях света — кроме Китая, заявил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

На утро 14 марта 143 тыс. человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 5 388 человек, выздоровели — 72 тыс. пациентов.