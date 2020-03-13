Борьба с вирусом: Дерипаска призвал объявить карантин

Европа – центр заражения

— 141 474 человека в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 5 399 человек, выздоровели — 71 998 пациентов.

Реклама

— ВОЗ ожидает, что пик заболевания новым коронавирусом наступит в ближайшее время. Тем не менее, в организации призвали каждую из стран готовиться к любому развитию событий и реагировать на новые случаи агрессивно.

— Центром пандемии COVID-19 эксперты ВОЗ считают Европу, заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, там замечено больше сообщений о новых случаях и смертях, чем во всем мире, за исключением Китая.

— Пациенты, пережившие коронавирус, могут впоследствии страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга.

Медики также посоветовали выписавшимся из больниц выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например, заниматься плаванием.

Дерипаска предлагает карантин

— Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин в связи с опасностью распространения коронавируса. Необходимо «закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней», написал он в своем Telegram-канале.

— В России диагностировали еще 11 случаев заболевания COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Теперь их число составляет 45. При этом восемь пациентов были выписаны из больниц после полного выздоровления, более 13 тыс. человек находятся в самоизоляции.

— В московских поликлиниках будут отдельно принимать пациентов с симптомами ОРВИ. Те, у кого держится температура, будут заходить через отдельный вход.

— Москва с 16 марта введет временные ограничения авиасообщения со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Сохранятся только регулярные рейсы в столицы и чартеры – они будут летать через терминал F Шереметьево.

— В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек. Эти меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля.

COVID-19 меняет судьбу телевизионного производства

— Число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 2,5 тысячи, при этом умерли за тот же промежуток времени 250 человек. Во Франции выявили 800 новых случаев, в Германии – 1 000.

— Гватемала запретила въезд в страну канадцам и американцам, в то время как Дания и Польша закрыли все границы. В последней также остановили работу все заведения общественного питания.

— Мэр Торонто добровольно отправился на карантин после поездки в Лондон. В то же время Дональд Трамп, объявивший всеобщий режим ЧС в стране, все еще медлит с прохождением теста на коронавирус.

— Disney и Netflix приостанавливают производство фильмов на фоне вспышки коронавируса. По предварительным данным, работа над «Муланом», «Новыми мутантами» и другими картинами будет продолжена через две недели.