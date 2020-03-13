Как прививка: британцам посоветовали заразиться COVID-19

Жителям Великобритании посоветовали заразиться коронавирусом для выработки иммунитета. По мнению главного научного советника правительства Патрика Валланса, COVID-19 может стать сезонным заболеванием, и таким образом население будет готово к его последующим вспышкам, передает телеканал Sky News.

По словам Валланса, столкнуться с заражением должны как минимум 60% из 65-миллионного населения Великобритании. После этого у людей выработается «стадный иммунитет» — устойчивость к инфекционному заболеванию внутри популяции.

«Мы думаем, что этот вирус, скорее всего, станет сезонным — его вспышки будут фиксироваться ежегодно, — заявил Валланса. — Тем не менее, постепенно люди станут невосприимчивыми к нему, и это будет важной частью контроля в долгосрочной перспективе».

Реклама

Эксперт описал COVID-19 как «неприятную болезнь», однако подчеркнул, что большинство людей перенесут ее в легкой форме. Сейчас процент смертности от коронавируса составляет около 1%, уточнил научный советник, однако оценить, сколько человек могут скончаться от него впоследствии, все равно сложно.

К 13 марта от коронавируса в Великобритании умерли 10 человек. Число подтвержденных случаев заболевания составило 590, увеличившись за одни сутки на 134. Тем не менее, уверен Валланса, на самом деле число инфицированных может составлять от 5 до 10 тыс. человек. «Вот почему некоторые из новых тестов, которые разрабатываются сейчас, будут настолько важны — только с их помощью мы сможем понять, как распространяется эта болезнь», — добавил советник.

Эксперт также подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом, о которых ранее объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являются серьезным шагом на фоне того, что страна немного «отстает» в борьбе с COVID-19. Теперь при обнаружении даже легких симптомов заболевания граждане должны оставаться дома по меньшей мере семь дней. Людям преклонного возраста настоятельно рекомендуется не выходить в ближайшие недели из дома.

«Озвученные меры окажут большое влияние на население, ряд домашних хозяйств. Тем не менее, мы не хотим попасть в ту ситуацию, когда какие-то действия предпринимаются в ускоренном порядке из-за ухудшения обстоятельств. Запрет массовых собраний и изоляция целых семей — это следующие шаги, которые рассматривает правительство», — подчеркнул Валланса.

Некоторые российские эпидемиологи, в свою очередь, поддержали идею массового заражения граждан для развития иммунитета к COVID-19. Так, по мнению ведущего научного сотрудника центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктора Ларичева, такие действия будут иметь эффект обычной прививки.

«Идея имеет место — это все равно, что вакцинироваться, но при этом использовать обычный штамм. В таком случае, если будет заражаться больше людей, особенно дети и молодые граждане, постепенно выработается популяционный иммунитет. Когда в организмах многих есть антитела, эпидемия заканчивается. Конечно, методы немного своеобразные, но в целом вполне адекватное предложение», — сказал Ларичев «Газете.Ru».

При этом эксперт обратил внимание на огромный риск, с которым столкнутся те, кто согласится заразиться COVID-19 добровольно.

«Если люди решат добровольно заражаться коронавирусом, то совсем не факт, что им самим удастся вылечиться и вся эта история не приведет к многочисленным летальным исходам. Можно пожертвовать собой ради остальных, но я не уверен, насколько это уместно. В этом-то и есть проблема — в противном случае уже давно бы избавились от коронавируса», — заключил собеседник издания.

С Лавричевым и Валланса оказался категорически не согласен руководитель отдела современных методов лечения МГМУ им. И.М. Сеченова Александр Бронштейн. По его словам, такие меры не вызывают доверия: «Я не могу считать себя экспертом в коронавирусе, он не входит в мою специализацию. Однако даже мне ясно, что это полный бред».