«Душил курткой»: за что убили школьника из Иванова

В Иванове арестовали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика — ими оказались 34-летний житель города Кохмы и 23-летний ивановец, сообщили в областном управлении СК.

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23 февраля подросток ушел из дома и не вернулся. Родители обратились в правоохранительные органы, пропавшего объявили в розыск.

На пятый день поисков, 28 февраля, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Только 10 марта волонтеры из объединения «Лиза Алерт» сообщили, что тело мальчика нашли в лесном массиве.

Следствие выяснило, что в ночь с 23 на 24 февраля несовершеннолетний встретился с мужчинами 34 и 23 лет, после чего они взяли такси и отправились в район «Старого кладбища» города Кохмы (расположен в 12 км от Иваново — «Газета.Ru»).

Выйдя из машины, компания проследовала до кладбища через лесной массив. По данным следствия, по дороге у них завязалась ссора. Позже один из предполагаемых злоумышленников расскажет сотрудникам МВД, что не помнит, в чем именно заключалась суть конфликта.

Закончилось разногласие тем, что один из сопровождающих подростка накинулся на него. «Он стал душить мальчика руками и его же курточкой», — сообщил второй арестованный следствию.

Когда подросток перестал подавать признаки жизни, мужчины оставили его тело в лесу, а сами скрылись с места преступления. Обвиняемые признали свою вину и показали оперативникам, где произошло убийство.

Чтобы найти преступников, сотрудники правоохранительных органов изучили образ жизни погибшего, определили круг его знакомых, восстановили картину дня, предшествующего его исчезновению, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

По сообщению СК, задержанным предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что оба злоумышленника уже были судимы. Что с ними связывало мальчика, следствие еще не выяснило.

Напомним, что менее недели назад, 8 марта, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка. Им оказался сверстник погибшего — сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина.

По данным СК, 7 марта три мальчика праздновали день рождения и смотрели хоккей. Как установило следствие, алкоголь они не принимали. Около 21.00 один из подростков выстрелил из ружья, принадлежащего его отцу, в голову друга.

Затем он оттащил тело погибшего на лестничную клетку и скрылся.

«Наверное, думал, что оно не заряжено. Перезарядил, и, наверное, в воздух он хотел стрельнуть и напугать друга, который сидел в соседней комнате. Но потом грохот. Подбегаю, вижу, что уже все», — сообщил третий подросток, присутствовавший на дне рождения.

По словам адвоката Артема Баконина, его подзащитный совершил преступление непреднамеренно. По его словам, мальчик достал ружье, только чтобы впечатлить друзей.

Мать убитого рассказала телеканалу «Звезда», что происшествие не было связано ни с алкоголем, ни с наркотиками, и добавила, что между ее сыном и обвиняемым не было конфликтов.

«Сам по себе мальчик не пьет, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же», — рассказал источник «Пятого канала». Подросток признал свою вину, его отправили на домашний арест до 7 мая.