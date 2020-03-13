«Нечеловеческие крики»: в Челябинске убили дворника-трансгендера

В Челябинске возбудили уголовное дело об убийстве 46-летнего дворника, который на протяжении 30 лет скрывал, что является женщиной, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

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Обезображенное тело Валеры обнаружили 11 февраля в ванной общежития Тракторозаводского района, сообщает газета «Московский комсомолец». Издание отмечает, что убийство произошло в ночь с 10 на 11 февраля. Тогда гражданская жена дворника Алена легла в больницу, а мужчина остался в общежитии один.

В тот день он отправился на романтический ужин с соседкой — Алена знала, что Валера испытывает к ней влечение. «Есть такая категория женщин, которым в чужой тарелке вкуснее. Эта из той же породы. У Инны на тот момент был мужик», — рассказала гражданская супруга погибшего «МК».

Вскоре после встречи Валера признался ей, что вступил с соседкой в интимную связь, и попросил прощения. В том же разговоре он заявил, что раскрыл свой фактический пол соседям. На следующее утро Алена не смогла дозвониться до мужчины.

«Бабушки-соседки рассказали, что общежитие ходило ходуном всю ночь. Они боялись сунуть нос за дверь, но многое слышали и видели. Слышали нечеловеческие крики, видели, как Валеру полумертвого вытаскивали на улицу и кидали в снег», — рассказала Алена «Московскому комсомольцу».

Только под утро мужчину принесли обратно в общежитие и бросили в ванной. «Его били, об его голову разбили старый советский телевизор. Кроме избиения было и изнасилование. Мне мои знакомые эксперты сразу сказали», — отметила собеседница «МК».

Женщина считает, что в нападении участвовали три человека, однако задержан пока только один — брат соседки, с которой Валера провел вечер.

Тем временем следствие не исключает, что к убийству мог привести бытовой конфликт. По данным СК, на Валеру из ревности мог напасть муж соседки, с которой он устроил застолье в роковой день. В ведомстве завели уголовное дело по статье «О причинении тяжкого вреда здоровью».

Знакомые погибшего в разговоре с «МК» назвали его «работящим» человеком. По их словам, до обеда он работал дворником, а после – «таксовал» на личном авто.

«Когда он переехал в наш район, тут же начал наводить порядок, которого здесь отродясь не было. Наш двор сразу преобразился. Зимой, например, он нанимал бомжей», — сообщил собеседник газеты.

По его словам, Валеру сразу «приняли как родного». «Он и драки разнимал, и деньгами мог помочь», — добавил мужчина.

Вместе с тем погибший зарекомендовал себя как примерный семьянин. В однокомнатной квартире общежития он жил с гражданской женой Аленой и 11-летней приемной дочкой.

«Девочка эта действительно очень хорошая. Он была сильно привязана к Валере, называла его папой. Он же о ней всегда заботился. Бывало, говорю, выходи, во дворе посидим, покурим, пообщаемся. Он часто мне в ответ — нет: то с Верой уроки делает, то ужин для нее готовит. Он ей действительно заменил мать», — рассказал один из соседей «МК».

Гражданская супруга Алена уточнила, что удочеренная девочка приходилась Валере племянницей. «Ее родила его пьющая сестра и отдала в детский дом. Насколько я знаю, ребенок до шести лет рос там, но потом у Валеры возникла идея оформить опекунство на другого человека. Но так как сам это сделать не смог из-за «женских» документов, то попросил свою прежнюю сожительницу Зою помочь. Потом Зоя исчезла, ее роль родителя закончилась на том, что она получала деньги на ребенка», — добавила Алена.

Она призналась, что с самого начала знала тайну Валеры. По ее словам, тот родился в неблагополучной семье — рос без отца с матерью-алкоголичкой. Уже в детстве начал чувствовать себя мальчиком. Стал надевать мужскую одежду и коротко стричься.

«Со временем она поняла, что живет не в своем теле. С возрастом это ощущение только усилилось. Она чувствовала себя мужчиной, но внешне была девушкой. Но тогда о трансгендерах ничего не знали, в открытую об этом никто не говорил, информации никакой не было», — заключила собеседница «МК».