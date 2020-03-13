Заказывал убийства: экс-мэр Махачкалы попросил о помиловании

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, осужденный на пожизненное заключение за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия, направил ходатайство о помиловании. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Оренбургской области по вопросам помилования Александр Котлов.

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Он добавил, что комиссия уже приняла решение по Амирову — теперь его заявка направлена губернатору региона Денису Паслеру для дальнейшего рассмотрения. «Обращения граждан и организаций в отношении Амирова были приложены к указанным материалам о помиловании осужденного», — заявил Котлов.

«Газета.Ru» направила запрос губернатору Оренбургской области, чтобы узнать, удовлетворил ли он ходатайство заключенного. На момент публикации материала ответа не последовало.

Экс-мэр Махачкалы содержится в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. После четырех покушений на убийство Амиров стал инвалидом-колясочником. Между тем в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе уточнили, что заключенный ни разу за 2020 год не жаловался на условия содержания. Это подтвердила и председатель ОНК области Альбина Абязова. «Жалоб на состояние его здоровья нет, он занимается физзарядкой, гимнастикой», — уточнила она ТАСС.

Просьбы о помиловании Амирова поступают регулярно президенту России Владимиру Путину. Об этом сам глава государства рассказал на большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года — тогда он пообещал рассмотреть обращения.

«По поводу помилования Амирова, такие обращения поступают многократно, я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, в этом сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер. Это делается по другим основаниям, я знаю об этом — и подумаю»,

— подчеркнул российский лидер.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека заключил, что Амиров, страдающий от серьезного заболевания, не может содержаться в условиях «Черного дельфина».

Отметим, что экс-главу Махачкалу приговорили к пожизненному заключению 27 августа 2015 года. До этого, еще в июле 2014 года, Амирова признали виновным в подготовке к совершению теракта, организации незаконного оборота оружия и пособничестве в незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Тогда ему дали 10 лет колонии строгого режима.

Бывшего помощника прокурора Хасавюрта Магомеда Абдулгалимова, который также числился фигурантом по этому делу, приговорили к 11 годам колонии — такое мягкое наказание он получил за то, что добровольно выдал свое оружие правоохранителям, а также дал ключевые показания на Амирова и его племянника Юсупа Джапарова.

Согласно материалам следствия, Абдулгалимов возглавлял банду киллеров — там его называли «Колхозник». На допросе мужчина рассказал, как экс-мэр Махачкалы в присутствии племянника вел с ним переговоры в своем служебном кабинете. Чиновник просил Абдулгалимова устранить политического конкурента — депутата народного собрания Дагестана, управляющего отделением Пенсионного фонда республики Сагида Муртазалиева.

Также, по данным регионального Следственного комитета, Амиров хотел таким образом «повлиять на представителей власти в республике при принятии решений, в которых был заинтересован мэр Махачкалы».

Как пояснил Колхозник, избавиться от Муртазалиева было решено посредством организации теракта — киллер намеревался сбить самолет с конкурентом мэра Махачкалы и другими пассажирами переносным зенитно-ракетным комплексом «Стрела-2», а затем списать нападение на боевиков.

В материалах дела указано, что оружие Абдулгалимов купил за собственные деньги, а именно — $150 тыс. Наличие комплекса и готовность к совершению теракта проверял племянник экс-мэра Юсуп Джапаров.

Однако до совершения нападения Колхозника арестовали за организацию серии других покушений и убийств — в ходе допросов он признался и в оказании услуг Амирову. Вскоре экс-мэру Махачкалы и его родственнику были предъявлены обвинения. Официальный представитель СКР Владимир Маркин отмечал в июне 2013 года, что Амирова обвиняют также в совершении других тяжких преступлений — в частности, расправе над следователем Арсеном Гаджибековым, руководившим одним из следственных отделов СКР Махачкалы.

По данным Следкома, осужденный был недоволен тем, что Гаджибеков расследовал уголовное дело о должностных преступлениях сотрудников администрации Махачкалы, которую на тот момент и возглавлял Амиров. Он также попросил расправиться со следователем банду Колхозника — за это киллеры получили по 500 тыс. рублей. 13 декабря 2012 года они, устроив засаду у дома Гаджибекова, расстреляли его из автомата.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность экс-мэра Махачкалы к теракту в каспийском торгово-развлекательном центре «Москва», произошедшему в апреле 2011 года. В результате атаки был разрушен фасад здания, а также повреждена стоявшая рядом машина, однако никто не пострадал. По совокупности этих преступлений Амиров и получил пожизненное наказание.