Такого не было 100 лет: коронавирус не щадит никого

В Европе осталась последняя страна без COVID-19

— 133 128 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 4 967 человек, выздоровели — 70 352 пациента.

Реклама

— По данным ВОЗ, к 13 марта инфекция настигла 118 стран. Отмечается, что последним государством в Европе без зафиксированных случаев заболевания остается Черногория.

Активная борьба с пандемией в России

— 12 марта в России было выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом: четыре — в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде. На данный момент в стране госпитализированы 37 инфицированных, сообщал оперативный штаб.

— По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе началось строительство новой инфекционной больницы для заболевших коронавирусом. Учреждение возводят вблизи деревни Голохвастово Троицкого административного округа столицы.

— В связи со всеми предпринятыми мерами угроза распространения COVID-19 в РФ сведена до минимума, заверил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Также он напомнил, что именно Россия стала одной из первых стран, которая активно занялась борьбой с вирусом: в кратчайшие сроки был создан оперативный штаб и закрыта граница с КНР.

— Кроме того, с 13 марта Россия приостановила пропуск через границу граждан Италии в связи с пандемией, сообщается на сайте правительства РФ.

— Несмотря на активную борьбу с инфекцией, Мишустин призвал с пониманием отнестись к профилактическим мерам — он попросил россиян следить за своим здоровьем. А также за состоянием людей пожилого возраста, так как они «наиболее уязвимы для этой опасной болезни».

«Коронавирус стал шоком для экономики»

— Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард назвала пандемию COVID-19 значительным шоком для экономики стран ЕС.

— Новости о распространении коронавируса и падение цен на нефть негативно сказываются на биржах. Так, американские 12 марта закрылись падением на 7,9% — 9,3% — отмечается, что это худший показатель со времени «черного понедельника» в 1987 году. Индекс Мосбиржи в этот день обвалился на 8,28%, Фондовой биржи РТС — на 11,03%.

— В связи с распространением COVID-19 приостановлены многие спортивные соревнования: в частности, чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все футбольные матчи в Нидерландах, стартовый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Австралии, этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, чемпионат Испании по футболу, баскетбольные Евролига и Еврокубок, а также чемпионаты мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев.

— Массовые мероприятия в Италии, европейском центре распространения коронавируса, отменены давно, однако Минздрав страны сообщил, что число зараженных здесь выросло до 15 113 человек. Ведомство также отмечает серьезный скачок случаев с летальным исходом: за сутки их число увеличилось с 827 до 1016.

— Не менее стремительное развитие событий происходит во Франции. Там за сутки заразились более 500 человек — в итоге число инфицированных превышает уже 2800. Случаев с летальным исходом — 61.

Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что пандемия коронавируса во Франции — самая страшная за столетие со времени испанки.

— Между тем директор центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд рассказал, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже в 44 штатах, а также в Вашингтоне. Мэр Нью-Йорка объявил о введении чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19.

— 13 марта заражение COVID-19 подтвердилось у Софи Грегуар-Трюдо, супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает канцелярия чиновника. У самого политика симптомов заболевания не выявлено.

— Обратная ситуация наблюдается в Китае — там, по данным комитета по вопросам здравоохранения страны, пик распространения коронавируса уже прошел.