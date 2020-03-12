«Прогуливала заседания»: новые промахи «золотой» судьи

Совет судей России единогласно признал дисциплинарные нарушения краснодарской судьи Елены Хахалевой, сообщили в пресс-службе организации. Заседание прошло 10 марта в закрытом режиме.

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По данным источника издания «Коммерсант», с жалобой в дисциплинарную комиссию обратился новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.

По его словам, когда Хахалева была председателем комиссии по апелляционным делам, она прогуливала заседания. Так, была обнаружена подпись судьи под решением, во время вынесения которого она находилась за границей.

Источник «Интерфакса» подтверждает, что во время отсутствия Хахалевой на рабочем месте в табеле учета рабочего времени она числилась как присутствующая. Официального подтверждения данной информации нет.

В Совете судей России тем временем пояснили, что было вынесено только предварительное решение о признании дисциплинарного проступка Хахалевой.

«Есть определенный порядок, установленный законом, об органах судейского сообщества. Так что это не окончательное решение. Его выносит высшая квалификационная коллегия судей, и тогда это уже будет решением о дисциплинарной ответственности», — сообщил представитель Совета принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

В ноябре 2018 года «золотую судью» исключили из президиума Краснодарского краевого суда, в котором она состояла с 2015 года. Также Хахалеву сняли с должности председателя коллегии по административным делам — сейчас она занимает должность рядового судьи.

В ведомстве поясняли, что ее отстранение от обязанностей председателя связано с внутренними кадровыми перестановками. Тем не менее понижение в должности произошло на фоне разгоревшегося скандала. В июне 2017 года «золотая судья» устроила роскошную свадьбу своей дочери Софьи и следователя Вадима Бадалова.

На празднике молодоженов выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и другие популярные артисты. Адвокат Сергей Жорин, рассказавший о свадьбе, оценил ее стоимость в $2 млн.

По его словам, свадьба проходила в престижном краснодарском зале Galich Hall, а одним из подарков молодоженам был автомобиль марки Bentley.

Елена Хахалева в свою очередь назвала заявления Жорина «вакханалией» и «неприкрытым давлением». Она подчеркнула, что весь праздник оплатил отец ее дочери — бизнесмен Роберт Хахалев. Сам он оценил свадьбу в пять миллионов рублей. Присутствие же популярных звезд бывшие супруги объяснили национальностью бизнесмена — он грузин.

«Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — поясняла Хахалева порталу «Российская газета». По ее словам, именно поэтому музыкантам не пришлось платить огромные гонорары.

Неделей ранее, 5 марта 2020 года, «золотая» судья написала открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина. В нем она заявила, что подвергается несправедливой травле.

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — указала Хахалева.

О какой конкретно бизнес-структуре идет речь, судья не уточнила. Однако она подчеркнула, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял решения, невыгодные людям, обладающим деньгами и властью. Как утверждает Хахалева, именно после этого началась компания по ее дискредитации. При этом судья заявила, что в стране плохо работает система защиты судей и прокуроров, из-за чего ей теперь «сложно жить и работать».

Женщина также попросила президента помочь ей разобраться в ситуации и подумать над улучшением механизма защиты работников суда от информационного шантажа.