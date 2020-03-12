«Отказали все органы»: как московские врачи погубили пациентку

В московской частной клинике «Евромедцентр» из-за врачебной ошибки умерла пациентка. Об этом рассказал ее сын Евгений Липилин — свою историю он опубликовал на сайте Prodoctorov.ru.

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78-летняя Галина Липилина, мать главы УМВД по Ярославской области, поступила в медучреждение еще в феврале 2019 года с болью в бедре. Согласно результатам МРТ, у нее выявили трещину таза, а также гематому и постепенно нарастающее кровоизлияние. Тем не менее все лечащие врачи, знавшие о диагнозе, ушли на выходные, приуроченные к 23 февраля, не назначив пациентке никакого лечения.

«Как можно было ничего не делать при нарастающей гематоме шесть дней?! Врач только назначил препарат Ксалерта — наверное, думал, что скроет гематому, после которой развилось кровоизлияние в ногу», — написал Липилин.

Для стабилизации состояния Липилиной понадобилось переливание крови, однако провести его качественно в клинике также не смогли. По словам сына покойной, дежурный врач-невролог не проконтролировала подчиненного, который должен был провести анализ крови-плазмы на биологическую совместимость, нарушив правила переливания:

«Через 10 минут мама стала задыхаться, пошли осложнения, было 6 клинических смертей, произошел отек легких, отказ почек, печени, пострадали все органы. Предполагаем, что дежурный невролог не находилась в палате у пациента при переливании, так как кровь-плазму переливали в палате мамы».

В результате Липилина впала в кому и скончалась спустя 22 дня, не приходя в сознание. Врачи заявили родственникам, что из банка крови им привезли не ту плазму.

«Хорошо помню, как 28.02.2019 года я и мои родственники общались с главным врачом ЕМС, от которого услышали, что произошло стечение обстоятельств, кровь не ту привезли. Мы уверены, что не было исследования плазмы на биологическую совместимость! Такое исследование делают в любой сельской больнице! Почему не сделали у вас?» — пытался добиться ответа Липилин от клиники.

После смерти женщины семья обратилась в правоохранительные органы, где была запущена проверка в отношении клиники. В ходе предварительного расследования было установлено, что к трагедии привела ошибка врачей. «Сейчас мы получили результаты медицинской экспертизы, в ходе которой получен ответ — причиной смерти стал шок от трансфузии плазмы при переливании из-за биологической несовместимости. Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело», — заключил мужчина.

Тем не менее в самом медучреждении отрицают факт того, что сейчас «Евромедцентр» проверяют следователи. По словам Липилина, сотрудники перестали отвечать на его звонки и заявляют, что ничего не слышали об этой истории.

«Официально сообщаем, что наша клиника не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении кого-либо из сотрудников в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» мы не имеем возможности комментировать открытые публикации, касающиеся сведений о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также обсуждать публично иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, поскольку данная информация составляет врачебную тайну и не подлежит раскрытию», — опубликован ответ медцентра на сайте prodoctorov.ru.

В пресс-службе клиники также указали, что никто из родственников указанной пациентки не обращался за информацией в ЕМЦ: «В случае соответствующего обращения и подтверждения личности, родственникам будет предоставлена вся необходимая информация о методах лечения пациентки, в том числе, доказательства правильности действий врачей».

Ранее предположение о том, что смерть Липилиной наступила именно из-за неправильного переливания крови, «Газете.Ru» высказывал вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров.

По его словам, врачи неверно определили группу крови Липилиной и перелили ей несовместимую кровь. «Это привело к острому внутрисосудистому гемолизу (повышенному распаду эритроцитов с выделением в окружающую среду гемоглобина — «Газета.Ru»), а затем — к отказу почек. Но это действительно врачебная ошибка. Ни один нормальный врач сознательно не допустит подобного в отношении своего пациента. Искать причины в возрасте женщины неразумно — он тут имеет второстепенное значение», — подчеркивал Комаров.

Сын покойной — генерал-майор Андрей Липилин — возглавляет УМВД по Ярославской области с июля 2018 года. В общей сложности он прослужил во внутренних органах 39 лет: за его плечами — руководящие должности в УВД Магаданской и Омской областях. Кроме того, до поста начальника ярославского УМВД он девять лет отработал замначальника главка МВД по Московской области.