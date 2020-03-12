«Все село бурлит»: тело пропавшей школьницы нашли в лесу

В Тамбовской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей без вести после школьной дискотеки. Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета по региону.

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По данным следователей, школьница ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино вечером 7 марта 2020 года. Около 22:00 по местному времени она позвонила родителям и сказала, что идет домой. Навстречу ей вышел отец, однако они разминулись. После того как дочь перестала выходить на связь, родители отправились на поиски. Утром они обратились в правоохранительные органы, после чего к поисковой операции подключились сотрудники полиции, региональных управлений СК и МЧС России, а также добровольцы.

«Несмотря на праздничные дни, подростка искали днем и ночью. Буквально всем селом. Добровольцы приехали из Тамбова, а также из других соседних городов и областей», — рассказала РИА «Новости» жительница Бокино, чья дочь училась с пропавшей в одном классе.

Полицейские опросили людей, присутствовавших на дискотеке, и изучили записи с видеокамер, установленных в селе и на близлежащих дорогах. По результатам расследования им удалось определить главного подозреваемого – им оказался 35-летний житель соседнего города Котовска. В понедельник, 9 марта, он был задержан и сразу же дал признательные показания.

«[Подозреваемый] показал, что вечером 7 марта текущего года, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на школьницу и, сделав вывод, что она мертва, с целью сокрытия преступления, вывез ее тело к водоему и сбросил в воду», — сообщили в СК.

В течение двух дней поиском тела также занимались водолазы — они исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, указанном подозреваемым. Тем не менее труп девочки был обнаружен совсем не там.

«Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска. Точная причина смерти девочки будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы», — указано в сообщении ведомства.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый был отправлен под стражу на два месяца по решению суда. Сейчас он находится под усиленной охраной. В случае если следователи докажут вину, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Однако куда более суровым может оказаться народный суд — жители села Боткина уже сейчас высказывают предположения о том, что убийство было не случайным.

«Активно обсуждают другой сценарий: якобы задержанный силой затолкал девочку в автомобиль, увез в лес, убил, а труп спрятал. И что в машине в этот момент находился еще один мужчина. Сейчас все село бурлит. Некоторые активисты даже собираются устроить митинг возле отделения полиции с требованием раскрыть личность подозреваемого», — рассказал один из жителей села РИА «Новостям».

Погибшая девочка училась в восьмом классе местной школы, посещала танцевальный кружок. Сейчас там приостановлены все занятия.

«Катя из благополучной полной семьи. Очень воспитанная и скромная девочка. Училась хорошо, никаких проблем с поведением. Поэтому когда пропала, сразу стало понятно, что произошло несчастье. Одноклассники, другие ученики и учителя пришли на помощь и тоже приняли участие в поисках», — рассказал агентству один из сотрудников школы.

В сообществе местного ДК в соцсети «ВКонтакте» по-прежнему висит объявление о том, что 7 марта в 20:00 должна состояться дискотека. Входной билет — 50 рублей. От школьницы в комментариях стоит «+», сообщавший о том, что она идет на мероприятие. «Вот зачем ты пошла», — отвечают на него скорбящие одноклассники.

В процессе поисков девочки спасателям также удалось обнаружить останки другого человека. По предварительной информации, это рыбак, который пропал в 2019 году. Сейчас фрагменты тела отправлены на экспертизу.

«Мы нашли много артефактов, не имеющих отношения к пропаже. Это сильно осложнило работу, потому что приходилось проверять каждую вещь», — объяснял РИА «Новостям» координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Александр Щукин.