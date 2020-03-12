Теперь пандемия: россиянам не дадут летать в Европу

Объявлена пандемия коронавируса

— К 12 марта коронавирус COVID-19 подтвержден у 123 825 человек. При этом 4 620 зараженных умерли, а 67 689 излечились от заболевания.

— ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. Глава организации Тедрос Гебрейесус сообщил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, где был зафиксирован COVID-19, утроилось.

— По данным ВОЗ, новой коронавирусной инфекции нет только в 81 стране мира. «Власти не должны допустить возможности попадания вируса в их страны», — призвал глава организации Гебрейесус.

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8 новых зараженных в России

— В России выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. При этом шестерых заболевших обнаружили в Москве, еще двоих — в Московской области.

Всего на данный момент в России насчитывается уже 28 инфицированных. Также около тысячи человек находятся под медицинским наблюдением, так как ранее вступали в контакт с заразившимися.

— Российские власти ввели дополнительные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В частности, было ограничено авиасообщение с рядом городов Италии, Германии, Франции и Италии. Теперь россияне смогут летать только в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

Во всем виноват ЕС

— Во Франции за сутки выявили около 500 случаев заражения коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран. За тот же промежуток времени в Италии подтвердили две тысячи новых случаев заболевания COVID-19. Итальянский премьер-министр объявил о прекращении любой торговой деятельности. Исключение составит продажа предметов первой необходимости и лекарств.

— В Иране, где зафиксирована особенно сильная вспышка коронавируса, инфекция подтвердилась у вице-президента Эсхака Джахангири и министра туризма Али Асгаре Мунесане.

— В Бельгии зарегистрировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Скончался 90-летний пациент. Минздрав Болгарии также сообщает о первом умершем от коронавируса – это 66-летняя женщина, поступившая в больницу с двусторонней пневмонией. Также два человека скончались от COVID-19 в Великобритании.

— Чрезвычайное положение ввели в Венгрии. Власти страны запретили массовые мероприятия и закрыли границы для туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

— В США число случаев заражения увеличилось на 311 за сутки и достигло 1 311, скончались 38 человек. Дональд Трамп ввел с 13 марта запрет на въезд из Шенгенской зоны на 30 дней — по его словам, Евросоюз принимает недостаточно мер, чтобы защититься от коронавируса.

— Главная баскетбольная лига мира NBA приостановила сезон из-за положительного теста на коронавирус у игрока «Юты» Руди Гобера. Заболевание также подтвердилось у актера Тома Хэнкса и его жены Риты. Им по 63 года.