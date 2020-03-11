Торговля детьми: как нижегородка основала преступную сеть

В Нижегородской области осудили 39-летнюю местную жительницу — ее признали виновной в нескольких эпизодах продажи новорожденных детей. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Следствием и судом установлено, что в 2018 году нижегородка познакомилась с беременной женщиной, которая после родов решила отказаться от ребенка. Злоумышленница предложила ей продать новорожденного бездетной паре — та согласилась. Спустя некоторое время она изготовила поддельный паспорт для роженицы, вклеив ее фото в чужой документ.

Затем с помощью медицинского препарата у женщины была вызвана родовая деятельность, после чего ее экстренно госпитализировали в роддом — на свет появился мальчик.

«Впоследствии документы на новорожденного были оформлены по представленной поддельной ксерокопии паспорта, с которой госпитализирована роженица. При этом фактически ребенок находился у подсудимой. Именно этого малыша она и пыталась продать за 350 тысяч рублей семейной паре из Москвы. Сделка по продаже не состоялась по независящим от злоумышленницы причинам», — сообщили в ведомстве.

После этого женщину объявили в розыск. Только спустя полгода правоохранителям удалось ее задержать. В ходе следствия была установлена личность соучастницы нижегородки — по ее паспорту девушка, с которой сговорилась злоумышленница, родила ребенка.

В отношении подельницы была проведена судебно-психиатрическая экспертиза — эксперты признали ее невменяемой. Более того, после задержания подозреваемой было установлено, что у нее пятеро несовершеннолетних детей. Была проведена генетическая экспертиза, которая показал, что двое — ей не родные.

Следователи установили, что еще в 2012 году она аналогичным способом совершала незаконные сделки с женщинами, родившими младенцев в роддомах Москвы. Женщина предоставляла в госорганы поддельные документы о том, что является матерью двух детей, после чего получила материнский капитал. В 2015 году она реализовала его, купив дом в Нижегородской области.

В ходе предварительного следствия вину в совершенных преступлениях обвиняемая признала, весь период расследования уголовного дела в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В итоге ее осудили на 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима по части 2 статьи 127.1 УК РФ «Купля-продажа и иные сделки в отношении несовершеннолетнего, с использованием поддельных документов» — всего 3 эпизода, а также по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере». Приговор в законную силу пока не вступил.

3 марта 2020 года стало известно о похожей истории. Так, в Кировском районе Ставропольского края 29-летнюю мать подозревают в попытке продать своего новорожденного сына другой женщине.

По данным Следкома, во второй половине 2019 года беременная женщина опубликовала в интернете объявление о продаже своего пока еще не родившегося мальчика. За это она просила всего 50 тыс. рублей.

«Согласно достигнутой договоренности, в феврале 2020 года роженица родила в больнице в городе Новопавловске мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы», — уточнили в ведомстве.

Медики заподозрили подмену — были явные отличия между внешностью матери и фотографиями в поданных ею документах. При этом момент выписки из медучреждения, когда роженица передала ребенка другой женщине, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В итоге на мать новорожденного завели уголовное дело по статье «Торговля людьми». Мальчик будет находиться в медучреждении, пока его судьбу не решат органы опеки и попечительства.

Ранее на Ставрополье еще одна мать попыталась продать ребенка. «По версии следствия, в сентябре 2019 года 36-летняя беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре. Подозреваемая разместила объявление в одной из социальных сетей, на которое отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы», — сообщали в краевом СК.

По договоренности в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тыс. рублей — факт продажи зафиксировали оперативники. Возбуждено уголовное дело, женщина арестована.