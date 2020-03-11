Хроническая форма: можно ли вылечиться от коронавируса

Коронавирус COVID-19 может стать хроническим заболеванием. Об этом «Газете.Ru» сообщил замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Ученые заговорили о возможном переходе заболевания в хроническую форму после того, как в КНР и Южной Корее стали фиксироваться случаи повторного заражения.

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Так, только 5 марта в одной из больниц китайского Уханя скончался 36-летний пациент Ли Лян, сообщала газета South China Morning Post. Мужчина был госпитализирован с подтвержденным диагнозом «коронавирус» 12 февраля. В конце месяца после длительного лечения его выписали — тест-системы показали отрицательный результат.

Однако 2 марта Ли Лян вновь почувствовал недомогание — в тот же день его увезли обратно в больницу, где через несколько часов он скончался. В свидетельстве о смерти указано, что причиной трагедии стал отказ легких и непроходимость дыхательных путей.

По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в республике выявлено около 200 случаев повторного инфицирования. В связи с этим власти страны обязали врачей некоторое время вести наблюдение и санитарный контроль за выписанными пациентами. В Ухане при этом ввели 14-дневный карантин после выписки. «Мы <...> уже организовали специальную группу экспертов для изучения данного вопроса, одновременно мы усиливаем непрерывное наблюдение за этими случаями заболевания», — заявил представитель Госкомитета Го Яньхун.

Единственный случай повторного заражения в Южной Корее пришелся на 73-летнюю местную жительницу. Женщина, у которой в феврале был подтвержден коронавирус, вновь подхватила его от своих детей, которые, в свою очередь, привезли болезнь из китайской провинции Гуандун.

Наличие таких случаев удивительно, потому что, как правило, у переболевшего вирусом человека в организме вырабатываются антитела, которые не позволяют ему заразиться вновь, сообщил «Газете.Ru» доктор медицинских наук и вице-президент «Российского медицинского общества» Юрий Комаров.

Однако это может свидетельствовать о переходе заболевания в хроническую форму, считает эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, такой исход заражения COVID-19 возможен, если в ходе болезни иммунная система не взяла под полный контроль инфекцию, что привело к поражению вирусом ряда органов. Тогда иммунная система решает не уничтожать пораженные ткани, а уживаться вместе с заболеванием.

«Очень много вирусных инфекций приобретают таким образом хроническую форму. Про COVID-19 мы знаем мало — потребуется многолетние наблюдения за вирусом, чтобы точно ответить на вопрос про форму иммунного ответа.

Но мы можем сказать точно, что при некоторых хронических формах вируса человек не может заразить другого, но есть и такие инфекции, которые передаются даже при хронической форме, обеспечивая себе тем самым существование в природе», — отметил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Однако в основном врачи-эпидемиологи считают, что переход в хроническую форму никак не связан со случаями повторного инфецирования. Так, по словам ведущего научного сотрудника НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктора Ларичева, есть вероятность, что пациенты, излечившиеся от коронавируса, вновь ложатся в больницы с этим заболеванием из-за того, что тест-система регистрирует не повторный случай заражения, а лишь часть генома вируса, который пока еще не вышел из кровотока.

«При некоторых подобных заболеваниях куски вируса еще циркулируют в кровотоке, то есть после излечения генетическая информация вируса может кусками плавать в кровотоке, выделяться с мочой, слюной и т.д. Это, предположительно, и улавливает диагностика», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Вариант с длительным сохранением вируса в организме озвучил и заведующий инфекционным отделением университетской клиники РУДН Данила Коннов. Однако он заявил, что на ряду с этой версией существует и предположение о мутации штамма коронавируса. То есть, по словам эксперта, в течение болезни иммунная система человека может вырабатывать антитела для одного штамма, а за это время он меняется и больше не поддается тем антителам.

«Тут важен ответ на вопрос: если это повторное заражение, то оно произошло тем же штаммом или генетически отличным? Если он другой, то иммунитет, выработанный против одного вируса, может не сработать при инфицировании вторым», — сообщил Коннов «Известиям».

Также существует вероятность, что повторные случаи заражения коронавирусом — следствие ошибок в диагностике заболевания.

«Мы еще не можем сказать, насколько наши тест-системы совершенны, ведь чтобы изучить и выбрать наилучший вариант диагностики, нужен определенный опыт применения. Поэтому сейчас тесты и показывают сначала положительный результат, потом отрицательный и через некоторое время снова положительный», — заявил Покровский «Газете.Ru».

Его слова подтверждает эпидемиолог Ларичев. Выступил против любой вероятности повторного случая заражения и перехода коронавируса в хроническую форму и доктор медицинских наук Юрий Комаров.

«Нет, хроническая форма и повторное заражение невозможны. Коронавирус — это острое респираторное заболевание, поэтому в хроническое оно не может перейти. Такого еще ни разу не было. Антитела вырабатывают повышенное количество лимфоцитов, которые защищают организм от этого», — заключил он в разговоре с «Газетой.Ru».