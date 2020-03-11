Новые правила: как теперь передвигаться по Италии

Россияне, находящиеся в Италии, смогут вернуться на родину при соблюдении определенных правил. Об этом сообщили в посольстве России в стране.

Для перемещения по территории Италии в период общенационального карантина из-за эпидемии коронавируса требуется заполнить специальную форму. Эта бумага должна предъявляться сотрудникам правоохранительных органов по запросу – для проверки.

Аналогичный документ нужен для вылета за границу. Основанием для поездки по стране или за ее пределы может стать возвращение на родину, в место постоянного проживания, острая необходимость бытового характера или же подтвержденная служебная надобность. Кроме того, перемещаться по зоне карантина, охватившей всю Италию, можно по состоянию здоровья.

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Для возвращения в Россию необходимо указать на бланке фамилию, имя и отчество, дату рождения, удостоверяющий личность документ, место проживания и другие данные – в соответствии с загранпаспортом.

Российские дипломаты также уточняют у властей Италии порядок возвращения в РФ тех граждан, кто постоянно проживает на Апеннинском полуострове.

8 марта сообщалось, что авиакомпания «Победа» приостановит с 11 по 31 марта полеты в города Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо в связи с запретом на въезд в ряд итальянских провинций. Всем клиентам, купившим билеты на эти числа, вернут полную стоимость билетов или предложат перелет рейсами «Аэрофлота», который летает в Милан, Рим, Венецию и Болонью. Кроме того, предлагается обратный билет до Москвы.

Ранее в тот же день премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление, закрывающее на карантин 15 северных провинций страны. Как сообщает агентство ANSA, ограничены въезд и выезд на север Апеннинского полуострова. Покинуть карантинную зону или попасть в нее можно только в качестве исключения. На севере Италии ограничена работа музеев, а все массовые спортивные и культурные мероприятия отменены.

Среди «закрытых» городов: столица Ломбардии — Милан и столица Венето — Венеция. Вирус нового типа COVID-19 поражает без разбора: глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что у него нашли коронавирус. «Я продолжу непрерывно работать удаленно», — пообещал чиновник. Он изолирован в части своего дома и чувствует себя хорошо.

Впоследствии премьер-министр Конте заявил, что «больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2 — вся Италия станет защищенной зоной». Кроме ограничения на перемещения между регионами и городами, учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.

«Мы приостановим образовательную деятельность <...> на всем полуострове, включая острова», — подчеркнул глава правительства Италии. Общественный транспорт остается в рабочем состоянии, «чтобы люди могли продолжать добираться до места службы».

Горнолыжные курорты закрываются, все спортивные соревнования, включая чемпионат Италии по футболу, прекращены. Музеи, театры и кинотеатры, культурные центры приостанавливают свою деятельность. Под запретом — все мало-мальски массовые мероприятия и даже такие церемонии, как свадьбы, похороны и церковные службы.

Все бары и рестораны страны также должны закрываться в шесть часов вечера. Посетители должны находиться на расстоянии метра друг от друга — в противном случае заведение будет закрыто.

«Последние данные о числе заразившихся и летальных исходов, а также людей в отделениях интенсивной терапии указывают, что настало время менять наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то во имя Италии», — подчеркнул премьер.

10 марта глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли заявил, что в Италии увеличилось число инфицированных коронавирусом и погибших. По его словам, общее число заболевших в стране возросло до 8514 человек. При этом число жертв увеличилось с 463 до 631.

Посольство Италии в Москве призвало своих граждан воздержаться от посещения России в целях предотвращения распространения коронавируса. В сообщении посольства рассказывается об ужесточении мер в отношении иностранных граждан в России. Мэр Москвы предписал всем прибывшим из Италии в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

В связи с этим посольство Италии рекомендует своим гражданам оценить необходимость посещения России и по мере возможности отказаться от путешествия, особенно при наличии даже самих легких симптомов простуды.