Избили мужа, вынесли деньги: как ограбили замгубернатора Ямала

В Подмосковных Котельниках трое вооруженных мужчин ворвались в дом к заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой — злоумышленники избили ее мужа и украли около €200 тыс. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел ночью 11 марта — в момент нападения в доме находился супруг чиновницы Юрий Свинцов. Он вместе с рабочим занимался бытовыми делами. Преступники связали и избили мужчину, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что по факту нападения на одно из частных домовладений проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

После происшествия замгубернатора Ямала Свинцова ушла на больничный, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружном правительстве. Связано ли это с описанным выше инцидентом, не сообщается.

Согласно информации из открытых источников, Альбина Свинцова родилась в октябре 1956 года в селе Марьевка Тамбовской области, в 16 лет окончила Звенигородский финансовый техникум, а затем и Всесоюзный юридический заочный институт. В период с 1974-1975 работала бухгалтером-контролером отдела социального обеспечения Советского райисполкома Тамбова.

После этого на протяжении двух лет находилась на должности бухгалтера-ревизора Тамбовского расчетного отдела соцобеспечения. В 1977 году была переведена на место инспектора-ревизора, а также старшего инспектора отдела соцобеспечения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Через семь лет Свинцову назначили исполняющей обязанности заведующей отдела соцобеспечения Пуровского райисполкома ЯНАО. В 1992-м работала в качестве зампредседателя комитета финансов администрации Ямала и начальником бюджетного отдела. С 2001 года является замгубернатора ЯНАО, начальником департамента финансов администрации округа. С 2005 года чиновница также является директором департамента финансов ЯНАО.

Между тем известно, что в 2019 году Свинцова задекларировала имущество на 50,9 млн рублей — она владеет двумя земельными участками (1 285 и 2 458 кв. м), двумя жилыми домами (624,7 и 608,9 кв. м) и квартирой (75,9 кв. м).

Ранее, в конце января 2020 года, стало известно о нападении на 64-летнего депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его семью. Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены водителем депутата в квартире супругов в городе Зернограде — он приехал забрать Алабушева, однако на стук в дверь ему никто не ответил.

«В 3 часа он должен был проводить совещание в Аграрном центре «Донской», но не пришел. Когда не смогли дозвониться, нас отправили домой. Посмотреть. Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать — все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», — передавал слова водителя Telegram-канал Mash.

По данным регионального портала «Регион online», криминалисты установили, что смерть чиновника наступила от тяжелых травм головы. В Следственном комитете Ростовской области уточнили, что на телах убитых были обнаружены рубленые раны. По факту преступления ведомство возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Спустя некоторое время, убийца Алабушева был обнаружен мертвым в ходе осмотра дома погибшего.

Следователи заявили, что мужчина покончил с собой после нападения на чиновника и его жену. «Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель», — сообщали в ведомстве. По версии правоохранителей, на убийство предполагаемого преступника могли подтолкнуть неприязненные отношения с депутатом.

Согласно информации из открытых источников, Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области. Впоследствии он переехал в Ростов-на-Дону, где окончил Донской сельскохозяйственный институт. Являлся доктором сельскохозяйственных наук, профессором, а также академиком Российской академии наук.