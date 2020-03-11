«Выведывал пароли»: в США задержали «русского хакера»

Власти США уведомили генеральное консульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя дипмиссии Алексея Топольского, сейчас гражданин РФ находится в центре предварительного заключения на Манхэттене.

«Генконсульство поддерживает контакт с родственниками задержанного», – отметил дипломат.

Фирсов был задержан агентами ФБР в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта. Его заподозрили в хищении персональных данных калифорнийцев с целью дальнейшей продажи – для использования в поддельных ID, американских удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии просила засекретить материалы дела, но судья решила рассекретить их.

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Обвинение считает, что Фирсов – администратор сайта DEER.IO. Агент ФБР Брайан Нилсон заявил, что россиянин «выведывал имена и пароли владельцев аккаунтов», чтобы в дальнейшем незаконно использовать их.

По данным Бюро, платформа DEER.IO базируется в России и позволяет преступникам покупать нелегальные товары и услуги. Суммарный объем продаж платформы насчитывает более $17 млн с октября 2013 года.

Кроме всего прочего, Фирсова обвиняют в том, что он «будучи российским хакером рекламировал нелегальные услуги другим хакерам». ФБР считает, что он продавал годы рождения, адреса, номера социального страхования граждан США.

За три дня до задержания ФБР анонимно сделало контрольную закупку на DEER.IO – американские силовики купили порядка 1,1 тыс. аккаунтов за $20 в биткоинах. Около 250 аккаунтов были взломаны и принадлежали клиентам одной калифорнийской IT-компании, производящей видеоигры.

В конце января 2020 года суд в штате Флорида приговорил к 12-летним тюремным срокам братьев Игоря и Дениса Грушко. Как сообщалось на сайте прокуратуры Южного округа Флориды, россиян признали виновными в мошенничестве с банковскими карточками, а также в изготовлении поддельных удостоверений личности и хищении личных данных.

До настоящего времени россияне проживали в Форт-Лодердейле. Полиция в ходе обыска в их доме нашла устройства, предназначенные для похищения данных о банковских картах и банкоматах – скиммеры. Кроме того, у братьев Грушко нашли печатный станок для фальшивых ID.

У них также был сообщник – украинский гражданин Вадим Вознюк, которого также приговорили к тюремному заключению. 24-летний украинец получил 2 года и 3 месяца тюрьмы за преступный сговор с целью получения и использования краденых кредиток.

Флоридское дело произошло на фоне судебного процесса над россиянином Алексеем Бурковым, экстрадированным американскими властями из Израиля. Он признал на суде свою вину по ряду обвинений, хотя пару месяцев назад заявил, что не виновен. Бурков пошел на сделку со следствием, признавшись в двух преступлениях – краже личных данных и отмывании незаконно заработанных денег. Если его признают виновным по всем шести пунктам обвинения, то россиянин может сесть в тюрьму на 80 лет.

Москва ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова. Дело молодого человека рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Минюст Израиля решил выдать россиянина еще 30 октября, но адвокаты подали апелляцию. Сам

Бурков официально обратился в суд с просьбой отменить ордер. Однако 10 ноября Верховный суд справедливости отклонил петицию.

В ходе заседания россиянин назвал решение израильских судей «агрессивным», призвал опубликовать засекреченные материалы своего дела и выразил надежду, что когда-нибудь вернется в Россию. Обвинение утверждает, что Бурков был администратором сайта Cardplanet, занимался продажей украденных номеров кредитных карт, многие из которых принадлежали американцам. Россия считает задержание своего гражданина незаконным.

В середине февраля МИД РФ посоветовал россиянам тщательно планировать свои поездки в США и третьи страны, сотрудничающие с Вашингтоном в вопросе выдачи подозреваемых. Дипломаты обратили внимание, что россияне могут оказаться под стражей, несмотря на действия российских представителей, которые стараются максимально помочь соотечественникам в подобных ситуациях.

«Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства, которое размещено на его сайте.

Так, по данным дипломатов, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина, из них шесть — в 2019 году.