«Слабое место»: что остановит коронавирус

«Слабое» место COVID-19

— К 10 марта в мире коронавирус COVID-19 подтвержден у 119274 человек, Умерли при этом 4291 человек, излечились 66380 пациентов.

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— Китайские ученые, работающие на базе Университета Сунь Ятсена, обнаружили у коронавируса «слабое место». По их словам, инфекция распространяется более активнее при температуре воздуха, равной +8,72°C. Исследователи утверждают, что новый коронавирус COVID-19 очень чувствителен к высокой температуре, пишет South China Morning Post.

Россиян призвали не ездить на общественном транспорте

— В Москве в связи с коронавирусом запретили спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек, до 10 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

— Роспотребнадзор посоветовал воздерживаться от использования общественного транспорта в час пик из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, россиянам также не рекомендуют посещать торговые центры.

— Тем не менее, паниковать из-за распространения COVID-19 не стоит, считает экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Он посоветовал всем взять пример с КНР, которая уже «купировала свою достаточно серьезную вспышку».

Алкоголь не помогает от COVID-19

— Режим ЧС объявлен в штатах Северная Каролина и Колорадо из-за эпидемии коронавируса, объявили местные власти во вторник.

— В Испании число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1622, во Франции – 1606. Причем в последней за сутки произошел резкий скачок – симптомы были выявлены у 194 человек. Об этом сообщают местные минздравы.

— Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 10 тыс. человек, количество жертв за сутки увеличилось с 463 до 631. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

— В Иране ситуация еще более пугающая: более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 291 человек скончался, сообщил советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде. За прошедший день был выявлен 881 новый случай инфицирования.

— Число граждан Ирана, скончавшихся от отравления контрафактным алкоголем, достигло 36 человек. Все они прочитали в интернете, что напитки с высоким градусом могут излечить их от коронавируса. В общей сложности за последние сутки в больницы провинции обратились с алкогольным отравлением 170 пострадавших.

— Австрия запретила прибывающим из Италии въезжать в страну без медицинской справки из-за распространения COVID-19. Словения приняла решение вообще закрыть границы с итальянцами для противодействия распространению коронавируса.