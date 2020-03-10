Голова в ведре: таксист нашел труп в съемной квартире

В Ленинградской области таксист обнаружил тело без головы в ванной комнате съемной квартиры. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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С заявлением в полицию обратилась 49-летняя жительница города Луги, которая недавно сдала свою квартиру новому жильцу.

Уже через несколько дней арендатор ее квартиры, 50-летний таксист, сообщил женщине о страшной находке: в ванной комнате он обнаружил гниющее тело мужчины, которое было прикрыто тряпками и панелями от мебели. В груди трупа была дыра от ножа, а отрезанная голова лежала рядом в металлическом ведре.

Убитым оказался 29-летний молодой человек, который снимал эту квартиру с сентября 2019 года. По версии следствия, расправился с ним его сожитель – 32-летний гражданин Белоруссии. Около трех недель назад мужчины сильно поссорились по бытовым вопросам: выйдя из себя, старший из них нанес оппоненту ножевое ранение, после чего решил обезглавить тело и спрятать его в ванной комнате.

Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу и изъяли у него три ножа и ножницы, на которых остались пятна крови. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

В середине декабря 2019 года в Москве также задержали двух подозреваемых в убийстве 53-летнего ювелира – его обезглавленное тело было найдено на берегу реки, сообщали в Следственном комитете Московской области.

Установить личность убитого удалось не сразу, так как злоумышленники отсекли у трупа голову и кисти рук. Для того, чтобы подтвердить свои подозрения, следователям пришлось проверять сообщения обо всех без вести пропавших на территории Москвы и области за последние несколько месяцев.

По данным следствия, в день исчезновения мужчина встретился в торговом центре с двумя знакомыми — 53-летним и 39-летним местными жителями. Ранее между мужчинами уже возникали разногласия, однако в этот раз ссора зашла дальше — на почве неприязненных отношений один из собеседников ударил ювелира ножом.

После этого подозреваемые расчленили тело, положили фрагменты в сумки, вынесли их из ТЦ и оставили на берегу реки.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, причиной убийства мог стать денежный вопрос. Погибший якобы хотел заложить в ломбард ценное ювелирное украшение, однако сотрудники не стали платить за драгоценность и решили расправиться с мужчиной.

В результате оба подозреваемых были задержаны по обвинению в убийстве. В отношении них было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Неделей ранее, 11 декабря, в Щелковском районе Подмосковья местная жительница также нашла обезглавленный труп своего мужа. Об этом сообщала газета «Московский комсомолец».

По данным СМИ, 36-летний Николай Чудаков выезжал из Москвы в деревню Никифорово, чтобы пофотографировать животных на недавно купленный тепловизор. Утром следующего дня мужчина не вышел на связь, после чего его жена обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Через двое суток после начала поисков, 10 декабря, родные мужчины, обследуя тропинки, нашли рядом с опушкой обезглавленное тело Николая — оно лежало на животе и было прикрыто курткой. Рядом находилась отрезанная голова.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщали в СК. На момент публикации заметки результатов расследования преступления опубликовано не было.