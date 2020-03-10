Любовная драма в школе: москвичка жестоко убила охранника

В Москве правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве 49-летнего охранника одной из местных школ. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 8 марта 2020 года. Тело жертвы было найдено на следующий день в помещении охраны, расположенного на Чонгарском бульваре. На теле мужчины криминалисты обнаружили следы насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, в Международный женский день охранник пригласил приятельницу выпить в учебном учреждении. Однако в ходе застолья москвичка приревновала 49-летнего мужчину и в итоге нанесла ему шесть ножевых ударов.

Теперь столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время подозреваемая задержана. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование дела продолжается.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе произошла похожая история. Там местная жительница подозревается в том, что она убила сожителя, спрятала его тело на балконе, а после продолжила распивать спиртное вместе с другим мужчиной, которого следствие считает ее пособником.

По данным регионального Следкома, в середине декабря в правоохранительные органы обратилась жительница Сургута — она заявила, что обнаружила на балконе своей квартиры тело 49-летнего мужчины.

«По версии следствия, в один из дней декабря во время конфликта, произошедшего при совместном употреблении алкоголя, женщина нанесла потерпевшему несколько ножевых ранений, а после того, как он скончался, совместно с сожителем спрятала его тело на балконе, после чего продолжила употреблять алкоголь», — сообщали в местном СК.

Как передавало РИА «Новости» со ссылкой на местные правоохранительных органах, тело погибшего предполагаемая злоумышленница спрятала в чемодан, который планировала вынести на улицу. Однако она оставила его на балконе и забыла, а затем сама обратилась в полицию.

Подозреваемая в убийстве арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», следователи планируют дать оценку действиям второго мужчины, который, предположительно, помог ей спрятать тело и не сообщил правоохранителям о преступлении.

Трагедия ранее произошла и в городе Элисте Республики Калмыкии. 14 сентября 2019 года местные жители написали заявление о пропаже девушки — та не выходила на связь на протяжении трех дней.

«Учитывая, что потерпевшая занималась предпринимательской деятельностью и не высказывала намерения на длительное время покинуть место своего постоянного пребывания, следствие пришло к выводу о совершении в отношении нее преступления», — уточнили в ведомстве.

В итоге было возбуждено дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На следующий день правоохранители обнаружили тело девушки — расчлененный труп лежал в чемодане в зарослях камыша в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского района.

Спустя некоторое время силовики задержали предполагаемого злоумышленника — им оказался сожитель убитой, 37-летний уроженец Узбекистана. Он попал на записи видеокамер, установленных над подъездом дома, где проживала жертва. На кадрах видно, как мужчина садится в такси с чемоданом в руках.

Знакомые пары рассказали порталу «Регион online», что подозреваемый состоял в отношениях с жертвой на протяжении нескольких лет. Однако несколько месяцев девушка заявила ему о желании расстаться. По словам приятеля жительница Элисты, она приняла такое решение из-за систематических избиений со стороны предполагаемого злоумышленника. Расследование дела продолжается.