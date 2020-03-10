Сидите дома: в Роспотребнадзоре дали совет россиянам

Роспотребнадзор рекомендует россиянам воздержаться от пользования транспортом в часы пик, а также на время отменить посещение массовых мероприятий и торговых центров. Ведомство предлагает такие меры в качестве профилактики нового типа коронавируса.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Специалисты также советуют чаще мыть руки с мылом и дезинфицировать гаджеты. Кроме того, следует сократить тесные объятия и рукопожатия, а также использовать только индивидуальные средства гигиены.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что симптомы вирусного заболевания схожи с проявлениями обычного гриппа. К явным признакам заболевания относятся высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

При подозрении на заражение вирусом следует остаться дома и вызвать врача, если наблюдается ухудшение самочувствия. Вместе с тем больным советуют минимизировать контакты со здоровыми людьми — особенно пожилого возраста — и с теми, у кого есть хронические заболевания. В помещении, в котором находится инфицированный, следует провести влажную уборку.

Накануне глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань предположил, что распространение заболевания будет происходить, как минимум до июня этого года.

«По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться по меньшей мере до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта [заболевания из Китая] на импорт», — считает Чжун Наньшань.

Вместе с тем ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогли дать конкретных прогнозов по распространению этого заболевания по миру. Как отметил исполнительный директор организации Майкл Райан, распространение вируса продлится минимум несколько месяцев. Он считает, что эпидемию не удастся остановить до лета.

«Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», — подчеркнул Райан на одном из ежедневных брифингов в Женеве.

Он отметил, что у медиков нет информации о том, каким образом поведет себя вирус при других климатических условиях — например, когда в большинстве стран, где распространился вирус, станет теплее. Поэтому не исключается возможность того, что он продолжит распространяться и в летний период.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что природный очаг вспышки в Ухане может быть закрыт в ближайшее время. Но распространение вируса по всему миру все равно продолжится, уверен депутат.

«Китайская народная республика в целом справилась с этой ситуацией. Если они выдержат тот темп и те меры, которые они сегодня осуществляют, то природный очаг вспышки заболевания ... будет закрыт в ближайшее время», — обратил он внимание на заседании президиума РАН.

По его мнению, ситуация «не затихнет», потому что за пределами Китая зафиксировано свыше 32 тыс. заражения коронавирусом. «На сегодняшний день самое интенсивное проявление инфекции в Корее, на втором месте Италия, на третьем — Иран, Китай на 4 месте», — обратил внимание Онищенко.

В Москве ранее ввели меры, которые позволят бороться с распространением заболевания. Так, всем прибывшим из потенциально опасных стран следует находиться на карантине в течение 14 дней. Таким образом, в течение этого времени должен быть оформлен больничный на работе. Как ранее отметили в Минтруде, работодатели будут оплачивать такой больничный так же, как и обычный.

При обнаружении первых симптомов заболевания следует остаться дома и вызвать врача, чтобы можно было сдать анализы на наличие вируса.

Самостоятельной проверки заболевания, как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, нет. При этом там отметили, что для постановки диагноза пациенту без симптомов ОРВИ проводятся два исследования. Если у пациента есть симптомы ОРВИ, то его обследуют трижды.

«Если вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина — 14 дней. Если вам нужен больничный лист, необходимо обратиться в вашу поликлинику. Если у вас появились симптомы ОРВИ, незамедлительно вызывайте врача», — говорится в рекомендациях департамента здравоохранения.