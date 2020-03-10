«Контролируют даже ночью»: откровения полковника Захарченко

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, которому ранее выдвинули новое обвинение во взятке, оцениваемой в 1,5 млрд руб., в очередной раз опроверг свою причастность к преступлениям. В интервью изданию «Коммерсант» он рассказал, кому было выгодно его подставить, а также рассказал, как бы на месте властей боролся с коррупцией.

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Об отдыхе за 800 тыс. и трехмиллионной скидке

— Меня четыре года пытаются вписать в какое-нибудь уголовное дело, где фигурируют денежные средства — примеряют то туда, то сюда. Выясняют, с кем я один раз, может быть, случайно попил кофе, и незамедлительно «объединяют» в организованную преступную группу.

Доходит до смешного. У матери моего ребенка был сосед по лестничной клетке, у которого кто-то из родственников не смог поехать на отдых в Сочи. По случаю он предложил мне купить забронированные и оплаченные путевки, чтобы они не сгорели. В тот момент у меня как раз был отпуск, и я приобрел их у него, оплатив всю стоимость.

Теперь следствие всерьез вменяет мне эту путевку в качестве взятки (в СК полагают, что Захарченко оказал покровительство главе совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолуму Юнаеву, за что тот оплачивал ему отдых в Сочи в 2015-2016 годах стоимостью более чем 800 тыс. руб. — «Газета.Ru»).

Сначала меня осудили за «мифическую» скидочную карту ресторана, официально числящуюся за другим человеком, теперь за путевки, которые я купил,— не перестаю удивляться фантазии следователей, которые из любой бытовой ситуации могут придумать особо тяжкое преступление (по версии правоохранителей, после проверок МВД в ресторане «Ля Маре» на Захарченко оформили скидочную карту, с помощью которой он смог сэкономить более 3 млн рублей — «Газета.Ru»).

Сумма, фигурирующая в деле, ничем объективно не подтверждена, как и факт использования мною вменяемой дисконтной карты. Видеозаписей из ресторанов не изымалось, так же как и блоков кассовых машин и серверов базы данных скидочной системы.

А самое интересное, что в судебном заседании при детальном исследовании местонахождения моих телефонов с участием трех специалистов обнаружилось, что в 90% случаев использования дисконтной карты я находился далеко от ресторанов «Ла Маре».

Кто мог подставить Захарченко

— Сейчас псевдоборьба с коррупцией зачастую превращается в средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию.

На меня в 2016 году завели уголовное дело, чтобы отстранить от расследования по другому уголовному делу — о хищении многомиллиардных денежных средств при строительстве подстанции «Новая».

Так называемое дело ОАО «Электрозавод». По этому делу была железная перспектива привлечь виновных к уголовной ответственности и вернуть деньги в бюджет — из публикаций в прессе следует, что дело «убивали» коррупционными методами. В дальнейшем меня «распиарили», искусственно сделав олицетворением коррупции в стране, и стали использовать мое имя для получения званий и наград.

О сбежавшей с лошадью дочери Захарченко

— Ввиду отсутствия реальных доказательств, перед предъявлением мне обвинения в СМИ усиленно создавали негативный образ — как в случае с предыдущим делом, так и сейчас. Вбросы недостоверной информации обо мне происходят практически каждый день.

Под черный пиар попадают и мои родственники, близкие. Недавно видел по телевизору в новостях, что якобы моя дочь Захарченко Ульяна перевозит на виллу в Италии из России своего коня. «Важная», конечно, новость для федерального канала, но правда тут только одна — верно указано имя моей дочери.

Виллы с конюшней у меня в Италии нет, а есть только барак в мордовской колонии.

Приходится подавать в суд на подобные источники и издания, поскольку это уже выходит за грани разумного и затрагивает интересы детей.

О жизни в колонии и разговорах с самим собой

— «Наградили» меня статусом «склонного к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов» непосредственно за день до отправки в колонию.

В этой связи я вынужден каждый час отмечаться у дежурного по колонии, меня контролируют даже ночью.

Основанием для постановки на профилактический учет, как выяснилось уже в суде, послужил рапорт сотрудника изолятора «Лефортово», в котором он изложил, что якобы слышал через дверь камеры, как я разговаривал сам с собой о том, что планирую выйти на свободу пораньше. При этом проблем с психическим здоровьем я никогда не испытывал, вести диалоги предпочитаю с собеседником, нарушений режима за три года в изоляторе не допускал.

О найденных миллиардах

— Я неоднократно говорил, что не имею к этим деньгам отношения (в СК в 2017 году сообщали, что в квартире сестры Захарченко найдены 8 млрд руб. в разной валюте — «Газета.Ru»). Мне не вменяют эти миллиарды, они не признаны вещественным доказательством ни по одному уголовному делу, их незаконное происхождение не доказано. Их обнаружили не в моей квартире, а в квартире, у которой есть собственники, которые заявили на эти денежные средства свои права. При чем здесь я?

Я добровольно сдал генетический материал, и экспертиза показала, что моих следов нет ни на сумках, ни на пачках денег — нигде.

Да я и в той квартире не появлялся: камера видеонаблюдения показала, что в квартиру заходили только собственники. Так почему собственники денежных средств должны доказывать, что это их деньги, отчитываться, где они их заработали, если по закону они это делать не обязаны.

Как бороться с коррупцией: предложение Захарченко

— На самом деле необходимо сократить половину государственных служащих — преобразовать количество в качество. Это позволит повысить КПД каждого конкретного чиновника и усилить общественный контроль.

При этом подбор кадров должен происходить по критерию профессиональных качеств, а не как у Грибоедова в «Горе от ума»: «При мне служащие чужие очень редки, // Все больше сестрины, свояченицы детки… // Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, // Ну как не порадеть родному человечку!».

Известный факт, что коррупция там, где много контролеров — рынок должен регулировать сам себя, поэтому либерализация экономики — также важная составляющая, если не для полного искоренения коррупционных проявлений, то для их сокращения точно.

Чем прославился полковник

Напомним, что замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по подозрению во взяточничестве.

Тогда в СК сообщили, что в 2014 году полицейский после проверки ресторанов «Ля Маре» потребовал у владельца сети взятку в размере 5 млн долларов. По версии правоохранителей, полную сумму он так и не получили – бизнесмен выплатил ему только $800 тыс. Однако в ресторане на Захарченко оформили скидочную карту, с помощью которой он смог сэкономить в «Ля Маре» более 3 млн рублей. Также ему предъявили еще два эпизода преступлений.

Вскоре у семьи экс-полковника МВД конфисковали имущество более чем на девять миллиардов рублей. В 2019 году Захарченко признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия» — он отправился в колонию на 13 лет.