«Улицы опустели»: россияне рассказали о карантине в Италии

Из дома лучше не выходить

Вся Италия перешла на режим карантина из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19, сообщил 10 марта премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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«Больше не будет одной «красной зоны». Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии», — заявил он.

До этого карантин действовал в административной области Ломбардия и еще в 14-ти провинциях, входящих в другие северные региона страны. Теперь же в Италии отменили все массовые мероприятия, в том числе и чемпионат страны по футболу. Кроме того, до 3 апреля не будут работать абсолютно все школы и университеты.

Касаются эти ограничения и передвижений по Италии – так, гражданам разрешили ездить между регионами только по работе, для лечения и в случае возникновения серьезных обстоятельств, при которых планы отменить невозможно.

Тем не менее общественный транспорт будет работать в штатном режиме, чтобы итальянцы спокойно добирались до работы. Однако власти все равно просят граждан не покидать дом без необходимости.

Ограничения доходят до того, что на время в Италии закрылись все фитнес-центры, музеи, театры и кинотеатры. Также власти запретили массово собираться на такие торжества, как свадьбы и похороны. Бары, рестораны, пабы и клубы по всей стране, начиная с 10 марта, должны закрываться после 18.00.

Сейчас в стране выявлено 9 172 случаев заражения коронавирусом – при этом скончались 463 человека. Отметим, что Италия занимает первое место по смертности от коронавируса в мире – в ней погибает каждый 20-й инфицированный, то есть 4,96% от всего населения. Для сравнения в США — 4%, а в Китае — 3,83%.

Улицы опустели

29-летняя жительница города Удженто в области Апулия Наталья Гоцци, переехавшая в средиземноморскую страну из Москвы, рассказала «Газете.Ru», что после введения карантина люди на улицу практически не выходят.

«Например, наш офис перешел на домашний режим работы – сотрудникам теперь запрещено появляться там. Сегодня все в последний раз съездили на работу, чтобы забрать свои компьютеры — я и коллеги были в масках. К слову, в госучреждениях еще до объявления карантина все работали в масках и латексных перчатках», — объяснила россиянка.

В связи с введением карантина она также потеряла возможность ходить на тренировки в фитнес-клуб и завтракать в ближайших к дому кафетериях – все эти заведения, по словам девушки, закрылись. Не прекращают работу только некоторые рестораны, но там больше не обслуживают у барных стоек — посетителям разрешено сидеть лишь за индивидуальными столиками.

Из-за распространения коронавируса Наталья также испытывает проблемы с работой – в Италии она вместе с мужем руководит туристическим бизнесом, а также преподает английский язык взрослым. «У меня приостановились заказы на бронирование жилья. Уроки английского, которые я преподаю, все отменились – сейчас мы переходим на форму «онлайн». Мы удивились, что дошло до таких мер», — отметила гражданка РФ.

Девушка рассказала, что больше она переживает за здоровье родственников, а именно — за бабушек и дедушек ее супруга. Минздрав страны ранее подчеркивал, что умирают от COVID-19 в большинстве случаев пожилые итальянцы.

«Такое количество смертей в Италии связано с тем, что это страна, где много долгожителей. Хочется плакать, потому что люди прожили больше века, а умерли из-за какого-то коронавируса. Лично в семье моего мужа некоторым родственникам от 90 до 100 лет. Мы делаем так, чтобы они не выходили из дома, а также стараемся с ними меньше контактировать»,

— рассказала собеседница «Газете.Ru».

При этом она подчеркнула, что сама не намерена возвращаться в Россию, потому что «чувствует себя защищенной» в Италии из-за мер безопасности, предпринятых властями.

«Мы будем молиться, чтобы люди выздоровели»

Между тем «опустели улицы» и в Турине, где живет россиянка Вера, с которой также связалась «Газета.Ru». Девушка работает гидом на севере Италии с 2008 года и проводит экскурсии по городу для соотечественников, однако в последнее время они отказываются приезжать в средиземноморскую страну.

«Все стали отказываться от туров, экскурсий. Я работаю не только как гид, но и преподаю в институте, школе. Когда учреждения закрылись, мы ощутили, насколько серьезна проблема коронавируса. Мой фитнес-клуб тоже перестал работать, хотя в последнее время туда и так ходило мало народу», — сообщила россиянка.

Она добавила, что люди в Италии боятся нарушать правила карантина, так как это наказуемо. «Есть большие штрафы – например, если поехать в другой город не по работе, не к своему врачу или, в принципе, без какой-либо веской причины, то это нарушение наказывается штрафом до €206, либо арестом на три месяца. Это, конечно, сдерживает от поездок», — пояснила девушка.

При этом россиянка заявила, что не намерена возвращаться из Италии на родину. «У меня второе гражданство итальянское, поэтому у меня здесь все: работа, дом. Мы просто будем молиться, чтобы люди выздоровели, и коронавирус не распространялся по всему миру», — заключила гид.

«Закупаются так, чтобы хватило на долгое время»

Между тем студентка Анастасия, обучающаяся на филолога в Милане, где и была зафиксирована самая большая вспышка заражения в стране, рассказала «Газете.Ru», что некоторые местные жители халатно относятся к правилам карантина. «Народу на улицах стало меньше, но вот мы были в парке, и там просто толпы. В масках люди ходят, но далеко не все.

В магазинах, конечно, итальянцы закупаются так, чтобы хватило на долгое время: приходят с огромными сумками, чтобы не выходить из дома за продуктами на неделе»,

— отметила девушка.

В свою очередь россиянка все равно старается больше сидеть дома — в частности ее университет теперь работает только в онлайн-режиме, поэтому учится она дистанционно — из своей комнаты.

«Я остаюсь в Италии и жду улучшения ситуации, потому что, во-первых, я очень давно мечтала поехать сюда учиться и приложила много усилий, чтобы это осуществить. Во-вторых, итальянское правительство щепетильно и основательно борется с вирусом. Здесь проверяют всех и каждого, если есть хоть малейшие подозрения», — заключила Анастасия.