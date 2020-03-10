Майские праздники: как будут отдыхать россияне

Следующие длинные выходные ждут россиян в мае. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Роструда Ивана Шкловца, они будут приурочены ко Дню весны и труда, а также Дню Победы.

«В связи с празднованием <...> 1 мая россияне будут отдыхать пять дней подряд: по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая», – сообщил чиновник.

Шкловец добавил, что рабочие дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на один час, поскольку являются предпраздничными. День Победы также принесет с собой три выходных дня подряд – с 9 по 11 мая включительно.

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В прошлом году в преддверии Дня народного единства (4 ноября) ведомство сообщило, что в 2020 году россияне на Новый год будут отдыхать меньше, по сравнению с предыдущим годом — восемь, а не 10 дней. Уточняется, что выходные 4 и 5 января, которые пришлись на субботу и воскресенье, перенесут на рабочие 4 и 5 мая.

Меньшее число рабочих дней будет также в июне — страна отметит День России. И в ноябре — в связи с Днем народного единства.

Всего в 2020 году в России будет 243 рабочих дня, 5 — сокращенных рабочих дней, 92 выходных и 26 праздничных. Международный женский день — один из наиболее популярных праздников в стране, его отмечают 88% россиян. Наименее популярный среди наших сограждан праздник — День космонавтики, 12 апреля. Эта дата — годовщина первого полета Юрия Гагарина в космос.

1 мая широко праздновали в Советском Союзе. В этот день праздничные колонны советских трудящихся проходили по Красной площади, а их приветствовали стоящие на трибуне мавзолея Ленина члены Политбюро — во главе со Сталиным, Брежневым, Хрущевым или Горбачевым. Шествие, участники которого держали плакаты с изображением предприятий и заводов, должно было демонстрировать «трудовые подвиги» советского человека. Они были неотъемлемой частью официоза тех времен, а

на транспарантах печатали явные и мнимые достижения СССР. Хотя участие в демонстрации было «добровольно-принудительным», многие бывшие советские граждане вспоминают Первомай с ностальгией.

В ноябре прошлого года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Кроме того, в выходной день работа должна оплачиваться минимум по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем. В нерабочие дни к службе могут быть привлечены представители творческих профессий, если это оговорено в договоре или локальном документе, подчеркивали в ведомстве.

Россияне работают чуть ли не больше всех в мире — по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (что на шесть часов больше, чем в 2016 году — «Газета.Ru»). Россия, таким образом, вошла в первую пятерку самых работящих стран. Больше трудились только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Эксперты считают, что попытки увязать проблемы российского экономического роста с наличием длинных праздников в стране являются лишь своеобразным побегом от реальных шагов по решению структурных проблем c российской производительностью труда. Ранее тогда еще глава Минэкономразвития Максим Орешкин называл четыре причины низкой производительности труда в РФ.

Первой причиной, по мнению экс-министра, является низкий уровень управленческих и технологических компетенций проблемных предприятий, второй — неразвитость механизмов проектного финансирования. Третья причина — в нормативной базе для многих отраслей существует множество барьеров. Четвертая причина сопряжена с высокими рисками массовых сокращений и неэффективными механизмами поиска нового трудоустройства.

Майские праздники в этом году будут длинными и особенно торжественными — министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, будет более масштабным по сравнению с прошлыми годами.

По его словам, само мероприятие продлится около полутора часов. В нем примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц техники. Кроме того, на военный парад приглашены иностранные подразделения и лидеры зарубежных государств — среди них президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Погода в мае обещает быть очень комфортной — температура будет выше нормы на 1-2 градуса. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявлял «Российской газете», что сейчас превышение нормы составляет 7-10 градусов, но с каждой декадой размер аномалии будет сокращаться.