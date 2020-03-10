Погорел на сахаре: бывший замглавы ФСИН получил новый срок

В Москве Замоскворецкий суд вынес приговор по второму делу экс-заместителя главы ФСИН Олега Коршунова — ему вменяли растрату на 160 млн рублей при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения», — заявила судья Наталья Чепрасова.

По данным следствия, он также получил от предпринимательницы 40 млн рублей в качестве взятки за содействие при заключении контрактов. Прокурор запрашивал для Коршунова 12 лет колонии, но в итоге бывшего заместителя главы ФСИН приговорили к 9 годам колонии общего режима.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

Сам Коршунов вину отрицает. «Нет ни одного доказательства взятки. Никто не подтвердил, что давал мне взятку. Откуда взялись деньги, непонятно», — заявил Коршунов журналистам перед началом заседания.

Следствие, однако, выяснило, что в начале 2016 года Коршунов и замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светланой Алексеевой предложили знакомой предпринимательнице Марине Дюковой принять участие в аукционах на поставку сахара и автомобильного топлива для учреждений ФСИН. Согласно их договоренностям, от имени ФСИН были заключены несколько госконтрактов по завышенной стоимости с подконтрольной Дюковой компанией «Энергоресурс».

За это злоумышленники потребовали «откат» в размере 10%. Более того, при составлении аукционной документации были поставлены коэффициенты, которые завышали их начальную стоимость. Позже Коршунов заключил контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год на сумму около 940 млн рублей, что на 114 млн выше рыночной стоимости, сообщал столичный Следственный комитет.

По итогам проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН заключил договор с подконтрольным Марине Дюковой юрлицом на сумму более 399 млн рублей. Затем более 43 млн рублей были похищены в виде незаконно завышенной стоимости.

«После этого Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой передать им в качестве взятки ранее оговоренную сумму, то есть 40 млн рублей. Ими была получена часть взятки в размере 1,5 млн рублей. В качестве посредника для передачи взятки была привлечена Анна Рибицкая», — рассказала ТАСС представитель Следственного комитета. Она добавила, что все сообщники бывшего заместителя ФСИН уже отбывают свои сроки.

В июле 2019 года Гагаринский суд Москвы уже осудил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова на семь лет колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви.

Суд установил, что Коршунов вместе с сообщником, гендиректором компании «Даце Групп» Смбатом Арутюняном, вступил в сговор, чтобы украсть предназначенные на закупку обуви для ФСИН деньги. Согласно документам, которые изъяли правоохранители, обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП «Производственно-промышленный дом», которым руководил Виталий Морусов — еще один фигурант дела.

В итоге следователи выяснили, что региональные управления ФСИН заключили несколько госконтрактов с компанией Морусова на сумму около 263 млн рублей. Однако изготовлением обуви занимались сотрудники компании Арутюняна и заключенные — они использовали материалы плохого качества.

Только осенью 2017 года правоохранителям удалось задержать злоумышленников.

Спустя год, Арутюнян был осужден на 3,5 года колонии. Коршунова отправили в тюрьму на 7 лет только в июле 2019 года — его также обязали выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Морусова осудили на 5 лет и назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Экс-замглаву ФСИН лишили классного чина «действительный государственный советник 2-го класса», которое соответствует званию генерал-лейтенанта. Кроме того, оба осужденных не смогут заниматься организационно-хозяйственной деятельностью в течение трех лет после освобождения.

Сам Коршунов свою вину так и не признал. По его словам, «вся обувь была пошита и сношена», а уголовное дело придумано специально. «Я отвечал за всю экономику ФСИН. Сегодня мое место занимают три зама, я был один, а экономика очень большая. У нас в руководстве ФСИН нет ни одного генерала, который бы сидел, к счастью», — заявил экс-замглавы ФСИН.