Боялся увольнения: тайна смерти капитана МВД

Главк МВД по Пермскому краю запустил проверку по факту смерти 45-летнего Андрея Шигапова — командира отдела ГИБДД, расположенного в городе Губаха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Утром 9 марта в 4.30 утра по местному времени (2.30 мск) тело капитана полиции обнаружили в его служебном кабинете. По предварительным данным, мужчина совершил суицид, пишет Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Источник в правоохранительных органах пояснил СМИ, что капитан мог пойти на самоубийство из-за инцидента, произошедшего накануне: мужчина ехал на личном автомобиле по дорогам Губахи, когда внезапно его остановили гаишники. Они, согласно информации СМИ, находились в подчинении Шигапова, но несмотря на это решили проверить командира на содержание алкоголя в крови. Тест действительно выявил 0,56 промилле спирта, после чего правоохранители оформили протокол.

«У Шигапова 25 лет выслуги, зная, что за вождение в состоянии опьянения его выгонят из органов на вольные хлеба без разговоров, невзирая на заслуги и стаж, он в состоянии стресса совершает суицид»,

— рассказал собеседник «Омбудсмена полиции».

Как удалось выяснить «Газете.Ru», Шигапова не раз награждали почетными грамотами во время работы в ГИБДД отдела «Губахинский» — в том числе за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение положительных результатов в служебной деятельности. Кроме того, он судил детские муниципальные конкурсы отрядов Юных инспекторов движения в Губахе.

Днем ранее на другом конце России было найдено тело еще одного высокопоставленного правоохранителя. Им оказался начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков главка МВД по НАО, сообщали в региональном Следственном комитете.

Труп силовика обнаружили в его квартире в Нарьян-Маре. Ведомство запустило проверку по факту трагедии. Тем временем в пресс-службе УМВД по НАО уже сообщили, что мужчина совершил самоубийство, передавал ТАСС. На данный момент полиция занимается организацией его похорон.

По данным СМИ, погибшего зовут Евгений Солонович – до гибели Следком подозревал его в преступных связях с торговцами наркотиками, промышляющими в Нарьян-Маре, писал «Омбудсмен полиции».

Незадолго до трагедии силовики задержали владельца местного ночного клуба «Адреналин» за сбыт запрещенных веществ – как утверждают СМИ, хозяин заведения и Солонович были знакомы. Не исключено, что полицейский опасался показаний со стороны задержанного бизнесмена, писал Telegram-канал «Подъем».

Как сообщили в региональном главке МВД, Солонович служил в правоохранительных органах с 2002 года — скончался он в звании полковника. За период службы, по данным ведомства, зарекомендовал себя с положительной стороны и неоднократно был награжден грамотами.

2 марта еще одного высокопоставленного полицейского обнаружили мертвым в служебном кабинете в Хабаровске. Погибшим оказался исполняющий обязанности начальника уголовного розыска пятого отделения городского управления МВД, сообщала пресс-служба ведомства.

По факту смерти правоохранителя региональный главк МВД запустил проверку. Один из знакомых погибшего рассказал, что на момент трагедии офицер находился в своем кабинете один – кроме того, около его тела была обнаружена предсмертная записка. По данным портала «Хабаровский край сегодня», глава угрозыска мог пойти на суицид из-за проблем в личной жизни.