Неудачная формулировка: как изменят поправку к Конституции

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрит дополнительные поправки к Конституции о роли детей — инициатива поступила от председателя комитета Павла Крашенинникова. Соответствующее заявление опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

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Крашенинников предложил несколько конкретных изменений в часть 4 новой статьи 67.1 Конституции РФ. Уточняется, что изменений требует некоторые формулировки и положения. По мнению чиновника, называть детей «достоянием Российской Федерации» — не совсем удачное решение. Он предложил иной вариант: «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети — это важнейшая ценность государства, от него отказались.

Но и «достояние РФ» тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — отметил Крашенинников.

Председатель комитета предложил еще несколько изменений. Он считает, что космическая деятельность должна находиться под полным контролем государства. Соответствующую поправку планируется внести в пункт «и» статьи 71.

Кроме того, по его мнению, в законопроекте «об общероссийском голосовании» необходимо прописать, что в указе президента о назначении этого голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на голосование, но и определяться день голосования. Более того, голосование не должно состояться раньше чем через 30 дней после публикации указа президента о его назначении.

Напомним, что включить в Конституцию формулировку о детях как «важнейшем достоянии Российской Федерации» предложил президент России Владимир Путин ко второму чтению законопроекта по изменению Конституции РФ. Второе чтение состоится во вторник, 10 марта 2020 года. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Ранее глава государства внес в Госдуму и другие поправки — в частности о браке как союзе мужчины и женщины.

Также Основной закон предлагается дополнить статьей об исторической преемственности Российской Федерации, в которой упоминается «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».

Путин также предложил изменить пункт о государственном языке страны. В тексте законопроекта русский язык назван «языком государствообразующего народа». Отмечается, что «государствообразующий народ» должен иметь равные права с другими народами, проживающими на территории страны — им гарантируется право на сохранение национального языка.

Среди возможных поправок — запрет на призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на это. Данный вопрос может обсуждаться только при уточнении границы с соседствующими странами.

Среди социальных мер, предложенных президентом – закрепление на конституционном уровне условия, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не ниже прожиточного минимума, а также закрепление норм о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий.

Голосование по поправкам пройдет только после того, как законопроект одобрят две трети субъектов, а Конституционный суд проверит его на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции. Для того, чтобы поправки были приняты, за них должны проголосовать более 50% участников народного голосования.

«Все уполномоченные по правам человека примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования, у нас есть для этого достаточный опыт. Будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека», — отмечала Татьяна Москалькова на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

После объявления результатов голосования президент подписывает указ, которым вводит дату вступления поправок в силу.