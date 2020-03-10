«Человеческая глупость»: чем России грозит изменение климата

Основной урон благополучию России наносят таяние вечной мерзлоты и засуха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александра Кислова.

«Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», – отметил ученый.

По словам Кислова, каждый крупный регион России имеет свой лидирующий экологический процесс, завязанный на климат. Если говорить о южных регионах – Калмыкии и Ставропольском крае – то им грозит опустынивание и прогрессирующая засушливость. Северным же российским регионам угрожает «деградация вечной мерзлоты».

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Кислов подчеркнул, что стране не сильно угрожают стихийные наводнения. «Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», – добавил ученый.

В конце октября прошлого года Bloomberg со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова сообщал, что ежегодные затраты России на ликвидацию последствий таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд рублей.

Таяние вечной мерзлоты, занимающей больше половины площади России, ставит под угрозу сохранность зданий, трубопроводов и иной инфраструктуры, расположенной на этой территории.

Повышение температуры вызывает особые опасения у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний. На территории вечной мерзлоты проводится 15% российских операций по добыче нефти и 80% операций по добыче газа. Кроме этого, расположенные там дома шахтеров теряют устойчивость из-за размягчения земли. «Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — подчеркивал Крутиков.

В начале того же месяца ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал РИА «Новости», что таяние многолетней мерзлоты в России грозит разрушением ряда объектов инфраструктуры и грандиозными выбросами новых парниковых газов в атмосферу.

По мнению ученого, таяние приведет к смягчению фундаментов, где находятся специальные инфраструктуры для добычи нефти. Извлекать нефть в Западной Сибири, на Ямале и других районах станет сложнее.

Кроме того, в вечной мерзлоте содержится большое количество углекислого газа и метана (от 1460 до 1600 гигатонн органического углерода). Таяние ледника приведет к выбросу метана и СО2 в атмосферу к 2100 году.

«Больше газов, больше парниковый эффект, больше потепление, сильнее тает мерзлота, становится еще теплее — такой каскадный эффект получается», — пояснил Екайкин. Ученый также призвал к срочным мерам для замедления таяния мерзлоты.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин в рамках V Арктического форума сообщил, что

Арктика теплеет в четыре раза быстрее всего остального мира. «А Россия — в два с половиной раза быстрее, чем остальной мир», — добавил российский лидер. Он подчеркнул, что расчеты могут различаться, но это тревожная тенденция. Ранее Путин неоднократно подчеркивал, что развитие Арктического региона должно быть мирным и устойчивым.

Россия с 2001 года добивается расширения своих прав в Арктике. В частности, Москва подает в ООН заявки, чтобы получить приоритетное право на добычу ресурсов на арктическом шельфе. В 2018 году в России приняли государственную программу, которая предполагает финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути до 2025 года.

Кроме того, правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями.