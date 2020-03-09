Родные требуют компенсации: первое заседание по делу MH-17

В Нидерландах прошло первое заседание суда по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины самолета Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

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Рассмотрение началось в 10.00 (12.00 мск) в Гааге в охраняемом комплексе Схипхол. Уже через полчаса после первого выступления председатель суда Хендрик Стинхейс объявил о перерыве из-за технических неполадок. Более того, перестал работать официальный сайт, посвященный процессу. Только спустя 30 минут судебное слушание возобновили.

Согласно голландским законам, дело о крушении рассматривает коллегия из трех судей. Обвинения также выдвигают три прокурора. Сегодняшнее заседание было посвящено решению процессуальных вопросов. В частности, суд объяснил, каким образом в процессе будут принимать участие родственники погибших при крушении.

Как объявил председатель суда, 84 родственника пассажиров сбитого самолета намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых по делу: 49 человек уже высказали желание выступить в суде, 82 планируют обратиться к нему письменно.

Однако эти цифры не окончательны — не все родственники погибших определились, как будут действовать. «Право на обращение в суд будет зависеть от предметного рассмотрения материалов дела», — цитирует Хендрика Стинхейса РИА «Новости».

Четверо обвиняемых, которых ранее представила национальная прокуратура Нидерландов — это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко — в зале суда не присутствовали. Со стороны защиты в зале находились адвокаты только одного из подсудимых, Олега Пулатова — двое голландцев и один русский.

Вину Пулатова его защитники отрицают. «Пулатов заявил, что не принимал ни малейшего участия. Он заявляет, что он имеет к этому никакого отношения, поэтому запросил защиту», — заявила РИА «Новости» адвокат обвиняемого. Она отметила, что Гиркин, Дубинский и Харченко обвинение и процесс полностью игнорировали.

Как сообщает русская служба «Би-би-си», в суде заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук», передвижением которого якобы занимался офицер ГРУ Олег Иванников — комплекс якобы не доехал до места назначения из-за поломки.

При этом есть вероятность, что к делу могут быть приобщены расследование журналиста и автора документального фильма об авиакатастрофе MH-17 Макса Ван дер Верффа — он обнародовал часть документов Совместной следственной группы, среди которых было письмо от нидерландской разведки, в которой говорилось об отсутствии «Буков», способных сбить малайзийский Boeing в 2014 году.

«Эта новость привлекла к себе огромное внимание. Суд об этом знает», — заявила РИА «Новости» судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ. Она уточнила, что расследование журналиста может быть приобщено к делу по запросу стороны защиты или обвинения

На брифинге после заседания представитель прокуратуры сообщил журналистам, какого наказания для обвиняемых ждет прокуратура. «Максимальное наказание, которое можно получить по данным обвинениям — пожизненное заключение», — заявил он.

Напомним, малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек — они все они погибли. Сразу после власти Киева обвинили в произошедшем ополченцев. Однако те заявили, что в их распоряжении нет орудия, способного сбить самолет на такой высоте.

Затем к расследованию гибели почти 300 человек присоединилась Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов — Россию отстранили от участия в следствии. Спустя некоторое время следователи заявили, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА «Новости» заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Более того, Генпрокуратура РФ отметила, что комиссия отказалась передать все материалы по делу крушения воздушного судна. «Тем самым власти Нидерландов в очередной раз уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования авиакатастрофы, как это предписано резолюцией Совета Безопасности ООН», — пояснили в ведомстве.