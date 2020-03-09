Покончил с собой: в Нарьян-Маре нашли труп главы наркоконтроля

Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу. Следователи начали проверку по этому факту. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

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«Проводится проверка по факту обнаружения тела начальника отдела наркоконтроля УМВД России по НАО», — рассказали агентству в ведомстве.

ТАСС отмечает, что главу отдела обнаружили уже мертвым в его квартире, которая находится в Нарьян-Маре, 8 марта.

В пресс-службе УМВД России по НАО уточнили, что именно стало причиной смерти правоохранителя. «Это суицид. В УМВД по НАО проводится проверка, УМВД занимается организацией похорон», — сказали в комментарии агентству.

В то же время информацию о смерти главы отдела УМВД по контролю за оборотом наркотиков по НАО подтвердили и в пресс-службе регионального СУСК в разговоре с РИА «Новости». «Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины по месту жительства», — отметил собеседник агентства.

Тем временем источник РИА «Новости», который знаком с ситуацией, подтвердил сообщение о том, что это был суицид. «Тело обнаружено в утренние часы в воскресенье в собственной квартире. Совершен суицид, проводится проверка. УМВД РФ по Ненецкому округу приносит свои соболезнования и решает вопрос по организации похорон», — сказал собеседник агентства. При этом источники ни первого, ни второго СМИ не называют личности погибшего.

В то же время Telegram-канал «Подъем» сообщает, что начальник регионального отдела по наркоконтролю мог якобы покончить с собой якобы из-за того, что его подозревали в связи с наркоторговцами. Предположительно, он опасался того, что на него может дать показания ранее задержанный бизнесмен, передает Telegram-канал. По его данным, недавно задержали хозяина местного клуба «Адреналин» за якобы сбыт наркотиков. Отмечается, что у погибшего ранее были нерабочие контакты с задержанным, которому следствие предложило сотрудничество по возбужденному делу. Но вся эта информация не подтверждена официально.

Это не первый за этот месяц случай, когда находят мертвым чиновника, который занимал высокопоставленную должность. Так, почти неделю назад представитель поисково-спасательного отряда «Лига-спас» рассказал РИА «Новости», что было найдено тело бывшего заместителя мэра Хабаровска Евгения Колосова. Его поиски продолжались две недели.

«Но нашли его не наши волонтеры. Информацию о гибели нам предоставили родственники, мы ее разместили на сайте», — рассказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, мужчина отмечал 23 февраля у знакомых. Потом он ушел за своей машиной и пропал. Тело бывшего хабаровского чиновника нашли на Большом Уссурийском острове под Хабаровском. Следователи возбудили уголовное дело.

В 2016 году Колосова осудили на 2 года колонии-поселения по статье «превышение должностных полномочий». По версии следствия, он позволил предпринимателю вырубить деревья на земельном участке по улице Совхозной. После чего на этой территории были установлены гаражи. На суде чиновник свою вину он не признал.

Еще несколько трагедий произошло в феврале этого года. Почти месяц назад сообщалось, что в городе Райчихинск Амурской области нашли труп полицейского, у которого было огнестрельное ранение. Предполагалось, что он так же, как и герой первой истории, совершил суицид.

«12 февраля в квартире с огнестрельным ранением обнаружено тело сотрудника МО МВД России «Райчихинское». Основная версия произошедшего — самоубийство. На место происшествия выехали заместитель начальника УМВД, сотрудники Управления по работе с личным составом и оперативно-розыскной части собственной безопасности», — рассказал в комментарии РИА «Новости» представитель УМВД по Амурской области, отметив, что погибший был 1994 года рождения.

Собеседник агентства добавил, что назначена служебная проверка, которая позволит установить причины и обстоятельства произошедшего.