Более 100 трупов: в Якутии расправились с животными в приюте

На территории пункта передержки животных в Якутске обнаружены более 100 трупов собак и кошек. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда «Белый Бим» в Instagram.

Как пояснили волонтеры, всего в пункте (ППЖ) содержалось более 200 животных. Сейчас насчитать смогли только 70: «Помещение, где содержались кошки — пустое. Собак на улице осталось около 70. В контейнере более ста трупов животных, которым перерезали горло», — указано в тексте зоозащитников.

По словам самих работников пункта, у одной из отловленных собак было обнаружено бешенство. После этого пункт передержки закрыли на карантин. При этом все действия выполнялись в соответствии с приказом Департамента ветеринарии республики, подчеркнул персонал.

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Тем не менее, в ведомстве наличие таких указаний уже опровергли, передает телеканал «Якутия 24». Там уточнили, что, согласно документу от 6 марта 2020 года, в связи с выявлением бешенства на территории столицы республики, пункт передержки безнадзорных животных был взят под особый контроль. «Ежедневно проводить клинический осмотр всех собак и кошек, содержащихся на территории ППБЖ, умерщвлять всех больных и подозрительных собак и кошек», — указывалось в документе.

Однако, по словам зоозащитников, для того, чтобы выявить заражение у животного, в пункте должны были провести экспертизу и добиться решения специальной комиссии.

«Животные были умерщвлены насильственно, не при помощи инъекции. Нужно проводить экспертизу. В теплом помещении не осталось ни одного животного. Снаружи в вольерах осталась только часть собак, с правой стороны все вольеры пустые. Чтобы выявить у собаки бешенство, требуется время и решение специальной комиссии, а они тут сами все порешали, получается», — передает слова волонтеров «Якутия 24».

В ответ на это руководство пункта передержки, где были найдены убитые животные, уже пообещало обратиться в полицию из-за нарушения карантина в ППЖ. Как пояснили в пресс-службе департамента ветеринарии Якутии, 72 кошки и собаки были убиты ветеринарными специалистами, потому что они контактировали с особью, больной бешенством.

«Поскольку больное животное непосредственно контактировало с животными, находящимися в приюте и могло их заразить, приняты меры по недопущению распространения заболевания», — заявили в ведомстве изданию «Подъем». Там объяснили, что поскольку бешенство представляет серьезную опасность для населения, а методов его лечения не разработано, всех без исключения животных с подозрением на вирус подвергают эвтаназии.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева, в свою очередь, открестилась от решения о массовом умерщвлении животных — по ее словам, такое право в период карантина имела только специальная комиссия ветеринарной службы.

«Я не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора Якутска», — отчиталась она в социальных сетях.

Поручение разобраться в ситуации уже направил и глава Якутии Айсен Николаев. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. «Дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска», — написал глава региона. Он отметил, что в комиссию обязательно будут включены представители СМИ.

В пресс-службе МВД Якутии уже отчитались о проведении проверки по факту произошедшего. Сегодня на место выехала следственно-оперативная группа.

Как оказалось, ранее жители Якутска уже сталкивались со скандалами, связанными с пунктом передержки животных. Так, в феврале текущего года на уличных столбах в городе появились призывы забрать своих животных из пунктов передержки. В противном случае беззащитных постояльцев обещали умертвить.

При этом в январе 2020 года зоозащитный центр «ВИТА» сообщал о том, что сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и мороза в ППЖ. «Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под «надзором» людей!», — обращало внимание на ситуацию руководство центра.