Придется ждать: названы сроки окончания эпидемии COVID-2019

Коронавирус COVID-2019 продолжит распространяться по миру по меньшей мере до июня, прогнозирует глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Реклама

«Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня. В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза [вируса из Китая] к пресечению привозных случаев», — заявил эксперт газете «Жэньминь жибао».

Меду тем только 7 марта исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал исчезновение коронавируса летом маловероятным.

«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет.

Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заявил он в эфире телеканала CNBC.

В связи с этим ВОЗ призывает страны к «агрессивному» сдерживанию инфекции. Сейчас некоторые государства уже разрабатывают вакцины против коронавируса — в их число входит и Россия.

Только 4 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, что отечественные ученые намерены ускорить процесс создания препарата против новой инфекции. «У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов», — отметила Голикова.

Она добавила, что специалисты федерального государственного научного центра «Вектор» в Новосибирской области, которые занимаются разработкой, создают препарат по пяти направлениям, на исходе которых получится 13 вариантов вакцины.

Не уступают по скорости разработки и ученые из КНР — они намерены начать клинические испытания части вакцин уже в апреле, рассказал директор Центра развития медицинских наук и технологий при Государственном комитете по вопросам здравоохранения Чжэн Чжунвэй.

Свой препарат против COVID-2019 готовит и США. 27 февраля президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме говорил о том, что процесс создания вакцины движется «быстро» и «очень хорошо», передавал Fox News. Американские ученые так же, как и их коллеги из КНР, приступят к испытанию вакцины на людях в апреле, сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи телеканалу CNBC.

При этом глава института отметил, что препарат уже был введен лабораторным мышам и проявил иммуногенность, то есть вызвал ответ иммунной системы. В связи с этим сотрудник учреждения предположил, что вакцина сможет удачно бороться с коронавирусом.

Сейчас институт пытается урегулировать нормативно-правовые вопросы, чтобы проводить исследования на людях. Между тем, в России в НИИ вирусологии им. Ивановского уверены, что участие стольких стран в разработке вакцины поспособствует тому, что она будет полностью готова уже к концу июня.

«Уверен, вакцины разрабатываются во всех развитых странах, но это займет время. Саму вакцину можно изготовить достаточно быстро, в том числе генно-инженерным способом. Это две-три недели. Но есть промежуток времени, который никак не удастся сократить. Ведь препарат надо проверить на безвредность, его имуногенные свойства. Провести испытания на животных», — заявил профессор института Михаил Щелканов «Известиям».

Отметим, что, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, число инфицированных COVID-19 к 9 марта достигло 109 641. При этом скончались в результате заражения 3 822, а выздоровели 62 039.