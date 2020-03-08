Шагает по миру: коронавирус захватил более сотни стран

Сдержанное влияние

— Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире к 9 марта составляет 109 332 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Скончались в результате инфицирования 3 820 пациентов. 61 869 смогли побороть болезнь. По данным Всемирной организации здравоохранения случаи заражения коронавирусом обнаружены в 101 стране.

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— По данным СМИ, китайская торговля сильно пострададала в связи со вспышкой коронавируса — импорт в страну снизился на 4%, а экспорт упал на 17,2% в долларовом эквиваленте. Однако, отмечается, что товарооборот между Россией и Китаем вырос.

— При этом эксперты Bloomberg подсчитали, что возможный ущерб мировой экономике от эпидемии может составить $2,7 трлн. Они описали четыре сценария, по которым будет развиваться ситуация. Если Китаю оперативно удастся справится с ситуацией, влияние на мировую экономику будет сдержанным.

^^^Россия держит оборону^^

— 8 марта оперативный штаб сообщил, что в России зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом у жителей Московской, Белгородской и Калининградской областей. Все заболевшие ранее вернулись из Италии.

— Всего на территории России было зафиксировано 17 случаев заражения с момента начала вспышки коронавируса в Китае — трое из них выздоровели. Более того, в Казани уже выписали восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

— Тем временем власти Москвы сообщили, что за нарушение режима карантина из-за коронавируса может быть назначено уголовное наказание. Максимальная санкция за нарушение — до пяти лет лишения свободы в случае, если из-за нарушения правил наступило массовое заражение людей и смерть человека.

— Также авиакомпания «Победа» приостановит полеты в Италию из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране до 31 марта.

COVID-19 шагает по миру

— В Италии из-за вспышки коронавируса до 3 апреля закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций.

— В Нью-Йорке из-за распространения нового коронавируса объявили чрезвычайное положение. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, всего число подтвержденных случаев заражения в Нью-Йорке составило 89.

- В Египте коронавирус обнаружили у 45 пассажиров круизного лайнера Luxor Nile. Уточняется, что россиян среди них нет.

— Положительный результат на коронавирус показали анализы, взятые у одного из посетителей конференции с участием президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса.

— Как сообщил во время прямого эфира на Facebook глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио, он заразился коронавирусом COVID-19. На данный момент чиновник изолирован в своем доме, заболевание протекает без симптомов. Господин Чирио сообщил, что продолжит работать из дома. В ближайшее время его коллегам проведут тест на коронавирус.