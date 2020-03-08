«Вечеринку справляли»: в Петербурге ищут убийцу подростка

В Санкт-Петербурге на лестничной клетке одной из многоэтажек в Колпино найдено тело подростка. У него зафиксировано огнестрельное ранение в голову, говорится на сайте петербургского главка Следственного комитета.

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Предположительно, смерть 14-летнего подростка наступила до 21 вечера 7 марта. Как пишет «Фонтанка», мальчик был в гостях у друга вместе с еще несколькими молодыми людьми. Они смотрели футбольный матч в трехкомнатной квартире в доме по улице Ижорского Батальона. При этом из взрослых с ними никого не было. Местные СМИ отмечают, что, возможно, школьники учились в одной гимназии.

Один из подростков якобы рассказал, как передает «Фонтанка», что выстрел произошел в квартире. После этого стрелявший попытался вытащить тело на лестничную клетку, но он далеко погибшего приятеля не смог унести.

Как рассказал источник ТАСС, сын судьи может быть причастен к убийству подростка.

«Сын судьи, который находился в квартире, рядом с которой было обнаружено тело подростка, может быть причастен к убийству. Он скрылся с места происшествия», — указал собеседник агентства.

Вместе с тем источник подтвердил информацию о том, что вместе с ним были еще и другие подростки, но скрылся только он.

По данным «Фонтанки», один из подростков после случившегося позвонил своему отцу, который живет в доме поблизости. Мужчина пришел на место преступления и вызвал правоохранителей. В то же время «Невские новости» сообщают, что полицейских вызвал сосед, который и обнаружил убитого на лестничной клетке многоэтажки. Издание отмечает, что подростки, предполагается, собрались на день рождения друга.

На место трагедии прибыли правоохранители — как местная полиция, так и спецназ Росгвардии. Сотрудники силовых ведомств предполагали, что в квартире находится запертый вооруженный мужчина. Прежде чем взламывать дверь, силовики дождались прибытия главы Следственного комитета Петербурга Александра Клауса. После взлома оказалось, что квартира пуста.

О том, что прибывшие на место правоохранители пытались попасть в квартиру силой, рассказал в комментарии «Пятому каналу» очевидец событий. «Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что не исключается, что выстрелить в подростка мог кто-то из гостей, а, может быть, это был несчастный случай. «Подростки вечеринку или что там справляли. <…> Может быть, какая-то игра, несчастный случай. Непонятно еще», — сказал очевидец.

Всех, кто может что-то знать о произошедшем, допрашивают следователи. Источник ТАСС отметил, что правоохранители ведут поиск подростка, с которым мог дружить убитый и который, возможно, причастен к трагедии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Родственники убитого несовершеннолетнего в комментарии местному изданию «Невские новости» рассказали, что накануне своей смерти подросток собирался отметить день рождения одного из своих приятелей. По их словам, школьник не пил и не курил. «Не знаю, откуда у них оружие», — отметила родственница погибшего изданию.

«Фонтанка» также сообщала, что при взломе квартиры местного судьи, где, предположительно, и проходило празднование дня рождения, не были обнаружены ни алкогольные напитки, ни наркотики.

Пока остается неизвестным, куда сбежал подозреваемый в убийстве, а также что стало причиной трагедии. Правоохранители, работающие на месте событий, выясняют все обстоятельства происшествия.

Тем временем в Сеть попали первые кадры с места убийства. Телеканал «Звезда» побывал в подъезде, где обнаружили подростка. На полу видны огромные пятна крови, а также заметен кровавый след, выходящий со стороны лифта. Как отмечали «Невские новости», возможно, преступник пытался скрыть совершенное убийство и переместил тело подростка с одного этажа на другой.