Случайный выстрел: подозреваемый в убийстве школьник задержан

В Колпинском районе Санкт-Петербурга правоохранители ведут дело о найденном на лестничной клетке одного из жилых домов теле 14-летнего подростка. Его приятеля, подозреваемого в убийстве, после долгих поисков задержали в Пушкине на остановке — он был грязный и уставший. Об этом сообщил региональный портал 78.Ru.

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По данным СК, трагедия произошла 7 марта 2020 года. Тогда подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино было обнаружено тело школьника с огнестрельным ранением головы. Как сообщало издание «Фонтанка», перед этим вечером в трехкомнатной квартире минимум трое школьников смотрели хоккей. Предположительно около 21.00 сын хозяина квартиры достал отцовское ружье и случайно выстрелил своему другу в голову, однако что к этому привело, неизвестно.

Спустя несколько минут, как предполагается, подросток вытащил тело убитого из квартиры, оставил его на лестнице и сбежал. В это время третий школьник позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Прибывший на место убийства мужчина вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов, посчитав, что предполагаемый злоумышленник забаррикадировался в жилище, не стали самостоятельно вскрывать дверь в квартиру, а решили дождаться главы Следственного комитета Петербурга Александра Клауса. Позже к дому приехал и отец подозреваемого подростка — судья кассационного суда Санкт-Петербурга Виталий Саяпин.

Местный житель Артем Егерев рассказал «Пятому каналу» о том, как проходила спецоперация. «Штурм был, штурмовали. В костюмах они своих защитных, с щитами, с оружием специальным, снаряжением», — уточнил свидетель. Что произошло в квартире, он смог только предположить. «Подростки вечеринку или что там справляли. <…> Может быть, какая-то игра, несчастный случай. Непонятно еще», — отметил Егерев.

Мать убитого в Петербурге мальчика Анна призналась телеканалу «Звезда», что также не знает, что могло произойти. «В результате несчастного случая мой сын погиб. Не было ни ссоры, ни алкоголя, ни наркотиков», — подчеркнула женщина.

По словам других родственников погибшего мальчика, он учился в одной из городских гимназий в городе Колпино. Его дядя отметил, что племянник пошел с друзьями на день рождения, однако ему неизвестно, к кому именно. «Сам по себе мальчик не пьет и не курит, умный, и компания была такая же», — уточнила семья убитого подростка. Учителя из гимназии, где учился мальчик, также заверили, что у него хорошая семья.

По факту произошедшего СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».