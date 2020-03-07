Люди под обломками: в Китае рухнул карантинный отель

В восточной китайской провинции Фуцзянь рухнул отель Xinjia Express. Под его обломками оказались как минимум 70 человек, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным местных СМИ, ЧП произошло в 19:15 по местному времени (14:15 мск). Местное издание People's Daily сообщает, что по состоянию на 21:00 (16:00 мск) удалось спасти уже 28 человек.

В то же время, как передает CGTN и Reuters, из-под завалов извлекли 34 человека. Там по-прежнему могут оставаться еще более 40 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям КНР. В связи с этим поисково-спасательная операция продолжается: в ней задействованы около 150 спасателей.

Выживший сотрудник отеля, пожелавший сохранить анонимность, заявил изданию Beijing Youth Daily, что хозяин отеля планировал перестройку несущих стен в здании. О том, что ремонтные работы уже могли начаться, никто не знал, подчеркнул он.

Согласно предварительной информации, опубликованной в газете «Синьцзинбао», отель был предназначен для изоляции людей с подозрением на коронавирус.

Все его постояльцы — жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например, из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян. Ни один из них при этом не болел — людей поместили на карантин только из-за того, что они потенциально могли находиться в тесном контакте с инфицированными.

Изначально отель на 80 номеров был открыт этом здании в июне 2018 года и занимал пространство с третьего по седьмой этажи. Официально данные об особом предназначении отеля пока не подтвердило ни одно ведомство.

К 7 марта провинция Фуцзянь стала третьим из 31 региона КНР, на территории которого официально не насчитывается ни одного больного коронавирусом. За все время там заразились 296 человек, из них 295 выздоровели, один умер.

Тем временем в России за один день зарегистрировали сразу несколько новых случаев заболевания COVID-19. Так, жительнице Подмосковья, вернувшейся из Цюриха 25 февраля, предварительно поставили диагноз коронавирус. В ближайшее время ее анализы отправят в новосибирскую лабораторию «Вектор» для уточнения, сообщил областной минздрав.

Сейчас женщина госпитализирована вместе с семьей. Ее муж и сын также находятся в изолированных боксах. «Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Без выраженных симптомов. Оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. В настоящее время устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение», — рассказали в ведомстве РИА «Новостям».

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уведомил о госпитализации жителей Липецка и Санкт-Петербурга – у всех четверых подтвердилось заражение.

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге», — указано в сообщении. По предварительной информации, все заболевшие выезжали в Италию в феврале, сейчас за ними наблюдают врачи.

Накануне в РФ были выявлены еще шесть инфицированных коронавирусом туристов, вернувшихся из Италии: пятеро из них были госпитализированы в Москве, один — в Нижнем Новгороде. У большинства заболевание протекает в легкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Как сообщал Роспотребнадзор, по состоянию на 7 марта в России было зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Учитывая новые данные, число инфицированных возросло до 15: среди них оказались один гражданин Италии, двое граждан КНР и 12 россиян.

«Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением», — поясняли в ведомстве. Кроме того, выздоровел также ранее инфицированный сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров — утром 7 марта он покинул больницу, где проходил лечение от COVID-2019.