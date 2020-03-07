«Работаем сутками»: как коронавирус губит врачей

Информация о распространении коронавируса обновляется с пугающей скоростью — за последние сутки первые случаи зарегистрированы в Болгарии, Молдавии, Парагвае, на Мальте и на Мальдивах. Самая сложная ситуация — в КНР, Южной Корее, Италии и Иране: там под наблюдением врачей находятся тысячи заболевших, а также тех, кто обязан соблюдать карантин из-за подозрения заражения.

По словам сотрудницы одной из «температурных клиник» в провинции Хубэй, где диагностируется наличие нового коронавируса, из-за наплыва пациентов медикам приходится работать по 10 часов в день. При этом никто не успевает поесть, попить или хотя бы сходить в туалет.

Кроме того, каждый медик, контактирующий с пациентами, должен надевать тяжелую защитную одежду, маски и очки, чтобы избежать заражения. Осложняет ситуацию тот факт, что из-за длительного ношения средств защиты на лицах врачей остаются ссадины, порезы и волдыри. Дать коже время зажить персонал не может.

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«К концу смены, когда мы снимаем защитные костюмы, видно, что вся наша одежда насквозь промокла от пота. А на лице, на лбу, носу и шее остаются глубокие следы, так как защитные маски очень тесно прилегают к коже. Иногда даже бывают порезы. Многие мои коллеги после смены просто засыпают, сидя на стуле, так как слишком устали, чтобы идти домой», — рассказала девушка по имени Яо «Би-би-си».

Она также подчеркнула, что защитных комбинезонов и масок хватает далеко не на всех врачей, поэтому быть уверенными в собственной безопасности могут немногие. «Это трудная работа. Делать ее очень грустно и морально тяжело. Но большую часть времени нам просто некогда думать о собственной безопасности», — заключила собеседница агентства.

Примерно в таком же режиме, как Яо и ее коллеги, с начала эпидемии работают тысячи китайских врачей. Как отметил заведующий отделением неотложной медицинской помощи в Ухане Пэн Чжиюнь, с момента поступления первого пациента — 7 января — никто из врачей не брал отпуск.

«Работа проходит с перегрузками. Даже беременные медработники не брали выходных. После ухудшения эпидемиологической ситуации никто из медперсонала даже не уходил домой. Мы отдыхали в гостинице около больницы либо в самой больнице», — пояснил он в интервью для китайского издания Caixin Globa.

Доктор также подчеркнул, что при возникновении дефицита средств индивидуальной защиты медицинским работниками выдают только один комплект на день. «В течение смены мы воздерживались от еды и питья, средства защиты теряют свои защитные свойства после посещения душевой. Материал средства защиты толстый, герметичный и плотно облегает тело. Поначалу они казались неудобными, но сейчас мы к этому привыкли», — заключил Пэн Чжиюнь.

Медсестра, которая работает в изоляторе для больных коронавирусом уханьской больницы, также пожаловалась, что сверхурочная работа стала для медицинских работников нормой. Особенно в условиях того, что мест в больницах категорически не хватает.

«В первые дни мы работали каждый день с 8 утра до полуночи. Некоторым коллегам пришлось отрабатывать суточные смены. <…> Во многих больницах Уханя нет мест — они просто не могут принимать людей. В моем отделении сейчас 30 человек с коронавирусом, всего в нашей больнице таких 100. В изолятор все не помещаются, других кладут в обычные палаты», — сообщила женщина гонконгскому изданию «Феникс».

Без отпусков и отгулов сейчас работают и медицинские работники в Греции — такое распоряжение дал местный министр здравоохранения Василис Кикилиас. Оно было выпущено сразу после того, как подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в этой стране. Действовать документ будет до особых указаний.

В России случаи заражения остаются единичными, поэтому сказаться на работниках здравоохранения ситуация еще не успела. Тем не менее, расслабляться медикам РФ еще рано — в ВОЗ уже предупредили о том, что коронавирус может задержаться до лета 2020 года.

«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», — заявил представитель организации Майкл Райан.

Для того чтобы избежать инфицирования COVID-19 и не создавать лишнюю нагрузку для медиков, Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать основные правила, которые могут уберечь от заражения. Например, часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

Помимо прочего, регулярно дезинфицировать стоит также поверхности таких устройств, как клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

В случае, если избежать ухудшения самочувствия все же не удалось, россиянам рекомендуют не посещать людные места и немедленно вызвать на дом врача. Основные признаки инфекции — сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах заболевание сопровождается одышкой.