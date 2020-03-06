От поездок до концертов: как москвичи сэкономят на 8 марта

Первое, что неожиданно станет бесплатным 8 марта — это проезд в метро и на МЦК для женщин. Чтобы пройти к поездам без оплаты, надо подойти к одному из турникетов в линейке — он будет открыт и украшен к Международному женскому дню.

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И это не все сюрпризы для девушек в метро — на информационной стойке «Живое общение» с 8.00 утра каждая сможет получить подарок в виде букета цветов и косметических патчей. Всего планируется раздать более 1,5 тыс. букетов.

Радостные вести не обойдут и тех, кто не нуждается в общественном транспорте. Как для женщин, так и для мужчин в честь праздника 8 и 9 марта парковка в столице будет бесплатной.

На сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы отмечается, что это не повлияет на загруженность дорог, потому что в выходные, как правило, интенсивность движения транспорта снижается — многие выезжают за город.

Необычный подарок сделает для женщин Московский зоопарк. В Международный женский день там будет проходить акция «8 марта в леопарде» — девушек в одежде с леопардовым принтом будут пускать в зоопарк бесплатно. В то же время мужчины, соблюдающие этот дресс-код, получат скидку в 50% на входной билет.

Будьте внимательны: леопардовый принт должен быть заметен и покрывать крупные предметы одежды: куртки, пальто, рубашки, юбки, блузки, футболки, шапки, перчатки и шарфы.

Кроме того, зоопарк приглашает москвичей посмотреть в 14.00 на кормление прайда азиатских львов, а в 14.30 — амурского тигра. В 16.00 на глазах у посетителей полакомится обедом семья рысей, пума, снежный барс и амурский леопард.

На этом бесплатные развлечения в праздник не заканчиваются: все женщины 8 марта смогут безвозмездно пройти на катки сада «Эрмитаж», парка «Красная Пресня» и сада имени Баумана. В последнем для посетителей пройдет дискотека на льду — начнется она в 14.00.

На ВДНХ жители и гости столицы смогут посетить бесплатные концерты, лекции, мастер-классы и экскурсии. Так, в парке «Россия — моя история» с 7 по 9 марта пройдет весенний фестиваль — там желающие могут изготовить себе головные уборы, принять участие в показе мод, а также посмотреть праздничный спектакль.

В комплексе «Техноград», расположенном на ВДНХ, с 7 по 9 марта коучи проведут бесплатные тренинги по тому, как продвигать личный бренд в Instagram и создавать видеорепортажи.

Также посетители комплекса смогут обучиться актерскому мастерству, но на все эти мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться.

Конечно, ВДНХ у многих москвичей ассоциируется с памятником «Рабочий и колхозница», и организаторы мероприятия предлагают всем желающим 8 марта в 12.00 прийти на бесплатную экскурсию, чтобы все узнать об авторе скульптуры Вере Мухиной, девушках с фонтана «Дружба народов» и других женских образах, связанных с выставочным комплексом.

Для тех, кто пресытился получением знаний в будние дни, ВДНХ предлагает 8 марта в 19.00 прийти на концерт певицы Аделины Моисеевой — участницы пятого сезона проекта «Голос».

Если артистке или любой другой девушке мужчины захотят подарить цветы, то с 6 по 8 марта на ВДНХ они могут приобрести растения, выращенные в теплицах ботанического сада специально к Международному женскому дню.

Тем, кто предпочитает ВДНХ Парк Горького, тоже не придется грустить 8 марта. Для них в день праздника пройдет множество экскурсий — в частности «Я люблю тебя, мой старый парк!», «Аллеи любви», «Женские дуэли, балы и развлечения обитателей нескучного сада». Также всех любознательных в 13.00 ждет квест «Cherchez la femme» («Ищите женщину» с французского — «Газета.Ru»).

Кроме того, в 12.00 на набережной парка стартует спортивный марафон для мужчин под названием «Цветы любимым» — на финише всем участникам будут вручать букеты цветов, которые потом они подарят своим дамам.

Любителей музыки зазывает к себе парк Сокольники — 8 марте с 17.00 до 19.00 тут пройдет концерт, в ходе которого будут петь и играть на инструментах творческие коллективы. В это же время желающие могут сделать парочку снимков в красиво оформленной фотозоне, обещает москвичам администрация парка.