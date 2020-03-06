Привезли из Италии: у шестерых россиян выявлен коронавирус

В России выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные — граждане РФ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что пятеро заболевших зафиксированы в Москве, а еще один — в Нижнем Новгороде.

По данным ведомства, все зараженные недавно вернулись из Италии. В настоящее время туристы находятся в инфекционных боксах.

При этом отмечается, что четверо столичных пациентов и нижегородец переносят заболевание в легкой форме. Еще один пациент находится в состоянии средней тяжести. Властям известен круг лиц, с которыми общались зараженные. За ними наблюдают медики — трое находятся в больнице с симптомами ОРВИ, их проверяют на наличие вируса.

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Таким образом на пятницу, 6 марта, общее число зараженных COVID-19 россиян увеличилось до 10 человек. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с распространением COVID-19 Роспотребнадзор призвал соблюдать основные правила при борьбе с распространением коронавируса. «Напоминаем о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками», — сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что стоит регулярно очищать поверхности и такие устройства, как клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

Отмечается, что при появлении любых симптомов ОРВИ россиянам следует остаться дома и вызвать врача. Основные признаки инфекции — сухой кашель и повышение температуры. При этом иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах заболевание сопровождается одышкой.

Первые строчки по числу заразившихся коронавирусной инфекцией занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендует не посещать эти страны. Италия была признана одним из очагов распространения вируса сравнительно недавно. Сейчас же там зафиксировано 3858 случаев заражения.

Вместе с тем итальянское посольство в России призвало своих граждан воздержаться от посещения нашей страны при наличии даже легких симптомов простуды. Такое сообщение дипломаты опубликовали в связи с новыми мерами московских властей.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно документу, граждане, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу — в частности, из Италии — должны обеспечить себе карантин на дому в течение 14 дней со дня прибытия в Россию.

«В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в РФ в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ», — говорится в сообщении итальянской дипмиссии.

Эти же меры должны соблюдаться всеми гражданами, которые прибыли в Москву из стран, где выявлены массовые случаи заражения. Таким образом людям придется остаться дома на две недели и не посещать работу, что равносильно больничному. Ранее в пресс-службе Минтруда отметили, что работодатели будут оплачивать такой больничный так же, как и обычный.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. На федеральном и региональном уровнях предприняты все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса.

Отстранения от работы в связи с карантином — это единичные случаи», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что в связи с этим «нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования».

В министерстве обратили внимание, что российское правительство предпринимает все меры для обеспечения защиты россиян от заражения. По данным портала DXY.cn, количество зараженных на 6 марта превысило 100 тыс. человек. При этом жертвами заболевания стали 3401 заболевший, выздоровели более 55,5 тыс. пациентов.