11 договоров: как украли миллиарды из оборонного бюджета

В Подмосковье правоохранители расследуют дело о хищении из госбюджета при исполнении оборонного заказа около 3 млрд рублей — обвинение предъявлено гендиректору одной из крупных строительных компаний, а также и его советнику. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«Следственными органами Следственного комитета России по Московской области генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и советнику генерального директора компании Константину Лободе предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнила Петренко.

Правоохранители выяснили, что в период с 2015 по 2019 год при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа в результате мошеннических действий руководства компании — Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц — были похищены около 3 млрд рублей бюджетных средств. По мнению следователей, они были выведены на счета аффилированных юридических лиц при заключении фиктивных контрактов.

Отмечается, что договорные обязательства руководством строительной компании так и не были не исполнены, а сроки реализации проектов были сорваны. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ — вместе со следователями СКР сотрудники спецслужбы участвовали в обысках по местам жительства и работы обвиняемых.

Допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначен ряд финансово-экономических экспертиз. «Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению, а также руководители фирм-«однодневок» через которые проводились операции по выводу денежных средств из РФ за рубеж», — сказала Петренко, уточнив, что обвиняемые уже арестованы судом.

Ранее, 2 марта 2020 года, уголовное дело о создании преступного сообщества, совершавшего хищения бюджетных средств, было возбуждено и в Ставропольском крае — сообщники за два года заключили 18 контрактов, похитив 37 млн рублей из бюджета.

«Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении 11 человек (пяти мужчин и шести женщин), <...> по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство его структурными подразделениями), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе)», — сообщали в региональном СК.

Следствие считает, что жительница Ставрополя в 2016 году организовала преступную группу, после чего привлекла к ее деятельности знакомых, друзей и родственников. В Следкоме отметили, что группа делилась на две части — первая была производственная, туда входило шестеро человек: юрисконсульты, менеджеры, а также специалист по тендерам. Вторая часть была ответственна за организацию — в нее входили четверо. Они были директорами семи организаций, созданных для участия в аукционах.

«С 2017 года по 2019 год организациями, участвовавшими в картельном сговоре, было заключено 18 государственных контрактов по поставке оборудования и техники для нужд Ставропольского края на общую сумму 800 млн рублей.

При этом контракты заключались по завышенной стоимости, в результате чего злоумышленникам удалось похитить 37 млн бюджетных средств», — поясняли в ведомстве.

Сообщается, что по месту жительства и работы подозреваемых следователи СК провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся организации и деятельности преступного сообщества.

В отношении двух подозреваемых, объявленных в розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое отправлены под домашний арест — семь фигурантов арестованы.