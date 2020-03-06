Девочке было 9 лет: тренера из Москвы заподозрили в педофилии

В Москве по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержали 56-летнего тренера по каратэ. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, мужчина, работая тренером в различных спортивных секциях на территории столицы, совершил насильственные действия в отношении малолетних учениц. С заявлением о преступлении в следственные органы обратились родители детей.

Как выяснил РЕН ТВ, недавно москвичка сообщила в полицию об изнасиловании девятилетней дочери. По ее словам, преступления происходили с февраля по май 2019 года в фитнес-клубе на улице Красная сосна. Телеканал отмечает, что впоследствии заявления на тренера подали еще несколько родителей.

В итоге московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что в 2001 году мужчина уже был задержан по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время его доставят на допрос в следственный отдел. Расследование продолжается.

Между тем Вадим Крестовский — коллега подозреваемого в педофилии тренера — не верит, что его приятель мог пойти на такие преступления. По его словам, тренера подставили.

Крестовский рассказал, что мать одной из якобы пострадавших девочек ранее работала тренером по танцам в том же фитнес-клубе. Спустя некоторое время она стала оскорблять и распускать слухи про него и задержанного — из-за того, что ее дочь не победила в соревнованиях.

«Отсюда все началось. Она [мать] начала меня учить, как надо тренировать, по какой методике. Так много слов, что устаешь от этого», — заявил Крестовский, добавив, что однажды дочь заявительницы подошла к нему и сказала, что хочет в детдом.

«Я даже ошалел. А она говорит: «Потому что мама меня бьет», — уточнил собеседник РЕН ТВ.

Ранее похожая история произошла в городе Озерске Челябинской области. Там в ноябре 2019 года 26-летнего тренера по ушу заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщал портал Znak.com.

Как уточнял региональный портал 74.ru, все происходило в раздевалке детского клуба «Ровесник», где мужчина к тому моменту работал уже четыре года. Согласно материалам дела, домогаться к девочке он стал в октябре 2019 года — издевательства не прекращались до середины ноября.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Вину мужчина признал — на время следствия его поместили в СИЗО.

Между тем некоторые местные жители встали на защиту тренера. «Хороший молодой преподаватель. Ходили к нему два года, правда, мальчики. Даже намека не было, чтобы он хоть глазом повел в сторону девочек. У него семья. Не верю, чтобы такой парень мог так низко пасть. В голове не укладывается. Не может быть», — написал пользователь городского портала Озерска.

В октябре 2019 года в Пензенской области суд вынес приговор 50-летнему тренеру по плаванию одной из детских спортивных школ по обвинению в педофилии. Следствие и судом было установлено, что в августе 2017 года тренер вместе с воспитанниками находился в детском оздоровительном лагере. В одну из ночей он надругался над 10-летней девочкой.

Выяснилось, что в апреле 2018 года он вновь пошел на преступление и изнасиловал двух девочек на соревнованиях в Саранске, а в августе — воспитанников детского оздоровительного лагеря в Пензе. Всего потерпевшими признаны 10 девочек — все младше 12 лет.

На тренера по плаванию завели уголовное дело. Вину он не признал. В итоге суд отправил его на 10 лет в колонию строгого режима с лишением права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 10 лет и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.