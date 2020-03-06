Оборотень-педофил: что натворил уральский гаишник

В Екатеринбурге полиция задержала бывшего сотрудника ГИБДД, подозреваемого в педофилии. Как сообщает «Уралинформбюро», в отношении экс-инспектора возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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По версии следствия, 35-летний мужчина неоднократно и на протяжении длительного времени – с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года – вступал в интимную связь с 12-летней девочкой. Развратные действия совершались им, предположительно, в общежитии на улице Военной.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что автоинспектор уже уволен со службы. В отношении его руководителей проводится служебная проверка.

«По ее итогам будет дана строжайшая оценка их профилактической работе по воспитанию личного состава», – подчеркнул представитель свердловского управления МВД.

Сообщения о задержаниях педофилов публикуются в СМИ каждый месяц. В конце февраля в Хабаровске в отношении младшей дочери бывшего начальника управления транспорта Сергея Суковатого и ее супруга возбуждено уголовное дело.

Пара подозревается в нарушении статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Отмечается, что ребенку – дочери подозреваемых – был всего год.

Изначально женщину и ее супруга вызвали на очередной допрос по делу экс-чиновника Суковатого. В связи с расследованием правоохранители провели обыск в квартире предполагаемой злоумышленницы — там были изъяты доказательства по делу, а также найдены видеозаписи порнографического характера.

При этом суд не стал отправлять пару в СИЗО. «Подозреваемые находятся под домашним арестом», — сообщил «АиФ» источник в правоохранительных органах. Он добавил, что их дочь изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение.

Похожий на историю дочери чиновника случай произошел в 2019 году в Санкт-Петербурге. Там против 64-летней пенсионерки завели дело об истязании несовершеннолетней внучки. Как выяснили следователи, пожилая петербурженка изготавливала порнографию с ее участием в квартире на Невском проспекте.

О первых преступлениях пенсионерки правоохранителям стало известно еще в апреле 2019 года. Тогда ее задержали и принудительно доставили из Краснодара в Санкт-Петербург — на злоумышленницу завели уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней. Суд отправил ее в СИЗО, где она до сих пор ожидает окончания расследования.

По данным СК, истязать внучку петербурженка начала еще в 2011 году — тогда ребенку было пять лет. Женщина делала интимные фотографии ребенка для последующей продажи.

В начале февраля главе кировской федерации каратэ-кекусинкай Михаилу Хурамшину дали семь лет колонии строгого режима за педофилию. Функционер был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сексуальном преступлении против 11-летнего ребенка.

Как сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета, Хурамшину также запрещено на три года заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними с ограничением свободы сроком на один год.

В конце ноября Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.

Как отмечается, подозреваемый проведет за решеткой два месяца, на период расследования уголовного дела. В Биробиджанской епархии сообщили, что в течение этого периода мужчина освобожден от служения в церкви.

В том же месяце преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии. По версии следствия, в период с 2016 года по осень 2019 года преподаватель совершал развратные действия в отношении двух своих учеников. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В июне прошлого года стали известны подробности задержания тренера в подмосковной школе олимпийского резерва за педофилию. 52-летний мужчина был задержан по подозрению в растлении восьмилетней девочки, которая занималась в его секции бегом.

Как стало известно источнику, с прошлого места работы в Свердловской области мужчина имел очень хорошие характеристики. Он приехал в Подмосковье, надеясь, что его карьера как тренера пойдет в гору. На прошлом месте жительства у мужчины осталась жена и дочь.